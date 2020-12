Redao Joo Bidu Confira os significados de sonhos com animais

Os sonhos podem ser mensagens do nosso inconsciente ou dos nossos mentores espirituais querendo mostrar alguma coisa para nós. Todo sonho contém uma mensagem que pode ser interpretada com a ajuda do Glossário dos Sonhos . E, pensando nisso, selecionamos os significados de alguns animais em ordem alfabética para te ajudar a compreender seus sonhos.

Significados de sonhos com animais

Letra A

Abelha

Ver uma abelha indica sorte e lucros. Se um homem sonha que levou uma picada do inseto, o sonho indica que falsos amigos invejam o sonhador. Se for uma mulher, o significado é gravidez.

Águia

Ver uma indica que você sente vontade de viver mais livremente. Se ela estiver voando, é sinal de esperanças realizadas. Se estiver parada, tenha cuidado ao tomar decisões.

Andorinha

Ver indica que você está recebendo boa energia. Se estiver voando, você receberá notícias de amigos afastados. Matar a andorinha sugere que enfrentará obstáculos. Se estiver em um ninho, é sinal de felicidade.

Aranha

Seu sucesso dependerá do seu esforço, mas tenha cuidado na convivência com mulheres.

Letra B

Barata

Matar o inseto é um alerta para ter cuidado com gente falsa por perto. Ver é sinal de dificuldades na viagem.

Besouro

Besouro aparecendo em sonho significa que pessoas de pouca capacidade podem estar cercando você.

Boi

Representa abundância financeira. Se estiver pastando, é um sinal positivo. Caso seja gordo, representa segurança. Se for magro, contrariedades. Mugindo ou furioso simboliza discussão conjugal. Ver boi morto é uma indicação de que seus inimigos não vão vencer você.

Borboleta

Símbolo da transformação, indica principalmente para as mulheres, tempos de felicidade e que há a possibilidade de encontrar sua alma gêmea.

Letra C

Cachorro

Quem sonha com esse animal deve redobrar a atenção com as coisas do lar, do trabalho e do amor. Se o cachorro tem uma atitude amistosa com você, espere alegrias. Se estiver atrás de você, indica discussões. Levar uma mordida é sinal de traição.

Carneiro

Sinal de acontecimentos agradáveis ou aviso para quem sonha de que poderá evitar algo desagradável. Se o carneiro estiver andando é sinal de prosperidade. Se estiver parado, indica fortuna rápida.

Cavalo

Se o cavalo for tranquilo, é sinal de que sua vida sexual está em ordem. Se for espantado, indica que algo errado anda acontecendo com sua vida íntima. Cavalo relinchando significa que conhecerá alguém importante. Cair de um poderá indica que pode ter perdas financeiras. Égua simboliza que algo acontecerá com alguma mulher que é próxima a você.

Cobra

Ver revela que você tem medo de algo. Se a cobra estiver na sua cama, significa relações amorosas com pessoa infiel. Levar uma mordida de cobra é sinal de que um inimigo poderá acusar você de algo. Pegar indica que poderá enriquecer. Matar representa vitória sobre pessoas que vinham atrapalhando o seu sucesso. Seguir uma é um conselho para que respeite suas intuições. Ser seguido por uma cobra anuncia que você conquistará vitória considerada impossível. Ver uma cobra morta simboliza que suas disputas se aproximam do fim. Se for verde, ninguém prejudicará você. Se for azul, você tem grande energia espiritual. Caso seja marrom, preste atenção aos seus desejos sexuais. Se for vermelha, você poderá viver uma paixão. Preta indica que poderá passar por momentos de perigo. Preta e amarela é sinal de que pessoas falsas estão próximas. Preta e vermelha é um alerta para tomar cuidado com violência.

Coelho

Fecundidade, desejo sexual e sorte. Vê-lo brincando revela medo injustificado. Se for branco, indica lucros. Preto é sinal de decepção. Cinzento, simboliza encontro malsucedido.

Coruja

Tome cuidado com traições, prejuízos e doenças. Ver uma coruja significa que desconfiam de você. Tocar nela é sinal de que terá alegria no lar.

Letra D

Dengue

Poderá ter enfermidade passageira. Você com dengue simboliza divórcio. Ver outros com dengue revela que sente desespero para resolver problema profissional pendente.

Dragão

Ver um representa o desejo de desvendar o desconhecido ou força e poder. Lutar com um e perder significa que você tem dificuldade em se aproximar da pessoa amada. Lutar e ganhar é sinal de sucesso no trabalho e no amor.

Letra E

Elefante

Viverá tempos de fartura e sorte. É sinal ainda de inteligência e prudência. Se ele encostar a tromba em você, significa que você tem o afeto de alguém importante. Se quem sonha for mulher, indica que será amada por homem rico e afetuoso.

Letra F

Fênix

Significa que você não tem apego às coisas materiais. Ouvi-la indica que relacionamento amoroso se regenera. Vê-la morta é sinal de que encontrará algo que havia perdido há tempos.

Ferrão

Sinal de doença.

Foca

Simboliza solidão afetiva. Pode ser também um reflexo de celibato e virgindade indesejados e não superados. Tentar enfrentar essa situação é importante para a conquista da felicidade.

Letra G

Gado

Sinal de abundância nas finanças.

Gafanhoto

Ver um gafanhoto indica sucesso em algo que imaginava. Matar representa a chegada inesperada de pessoas ou um parente distante.

Gaivota

Indica que poderá ter problemas no amor.

Galinha

Indica fertilidade, prosperidade e alegrias. Ganhar uma é um aviso para que cuide melhor de suas amizades. Se ela aparecer botando ovos, é sinal de que você terá lucros. Se a galinha for branca, você viverá uma aventura. Preta indica que poderá passar por aborrecimentos. Comprar simboliza lucro nos negócios. Vender é um conselho para que evite gastar dinheiro.

Galo

Indica alegria e felicidade. Se estiver cuidando dos ovos é sinal de grande lucro em sua vida. Em meio às galinhas simboliza sucesso no amor e boas notícias. Ouvir seu canto representa vitória. Ganhar é um aviso para que cuide melhor de suas amizades.

Ganso

Há pessoas pretensiosas por perto. Se estiver batendo asas, anuncia sorte em jogos. Ver um ganso indica que poderá ganhar dinheiro em apostas.

Gato

Simboliza a natureza felina da mulher e o prazer. Sua presença pode anunciar libertinagem ou adultério. Avisa que, perto de nós, pratica-se ou se prepara uma traição. Branco, é um anúncio de fortuna rápida. Preto mostra acidente. Amarelo indica vingança. Defender-se de um revela que alguém vai roubar você. Furioso é sinal de brigas com a pessoa amada.

Gavião

Poderá ter problemas com rivais. Se estiver voando, anuncia nascimento na família. Matar um revela que superará o problema. Se ele atacar você, significa que poderá passar por perseguição amorosa. Se ele atacar outro pássaro, é um alerta para que tenha cuidado com calúnias.

Golfinho

Está seguindo um bom caminho, então, não mude suas atitudes. Se estiver fora da água, revela que amigo passa por problema de saúde.

Grilo

Sonhar com o inseto é sinal de alegrias no lar e felicidade conjugal.

Letra H

Hipopótamo

Pode indicar gravidez. Se ele perseguir você é sinal de que enfrentará uma competição em breve. Matar um hipopótamo indica resolução de problemas financeiros em breve.

Letra J

Jacaré

Alguém deseja prejudicar você. Se o jacaré for dócil, simboliza proteção dos bons espíritos. Se for feroz, não fuja dos problemas e tenha cuidado com pessoas falsas.

Javali

Mostra que seus esforços não terão resultado positivo. Se ele perseguir você, é sinal de separação amorosa. Matar um simboliza melhoria nas finanças.

Joaninha

Receberá boas notícias. Ver é sinal de felicidade e harmonia. Ver muitas indica que um segredo será revelado.

João-de-barro

Enfrentará problemas familiares por causa de dinheiro. Se estiver construindo sua casa com esforço, você conseguirá o emprego que deseja. Matar um indica dificuldades amorosas.

Letra L

Lagartixa

Mostra que sua vida passa por um período de desilusões.

Lagarto

Esse sonho representa pensamentos negativos e também é sinal de que passa por um período de incertezas.

Leão

Representa poder e autoridade. Se uma mulher sonha com uma leoa cercada de seus filhotes, essa visão lhe trará sorte. Esse animal simboliza, também, uma sexualidade ardente, exigente e, às vezes, selvagem até demais. Outras interpretações afirmam que sonhar com leão representa a proteção de alguém poderoso.

Lesma

Ver uma lesma indica que precisará de perseverança para vencer os desafios profissionais e atingir as suas metas. Se ela estiver no chão, indica que mudanças importantes ocorrerão em sua vida. Na parede é sinal de que você precisará cobrar por um trabalho realizado e que ainda não foi pago. Se estiver em sua perna, mostra que os outros veem você como uma pessoa muito segura.

Lobo

Você pode estar se relacionando com pessoas de má-fé.

Letra M

Macaco

Ver um macaco simboliza a sexualidade masculina reprimida ou inimizades próximas. Ver macacos falando indica que poderá receber elogio. Se estiverem subindo em algo, é sinal de que inimigos podem provocar sua ruína. Se o macaco estiver pendurado em um cipó, revela complicações amorosas.

Minhoca

Falsos amigos querem prejudicar você. Vê-las em seu corpo é sinal de que poderá ganhar muito dinheiro. Vê-las em um terreno é um aviso para ter cuidado com doença contagiosa.

Morcego

Cuidado com falsos amigos. Se for branco, simboliza saúde para você e sua família. Preto avisa para ter cuidado com brigas e acidentes.

Mosquito

É sinal de prejuízo e dificuldade em sua vida. Matar um revela que alguém ampara você em segredo.

Letra O

Onça

Demonstra melhora de posição econômica. Mansa indica casamento ou noivado próximo. Se ela atacar você, deve ter cuidado com pessoas bravas.

Letra P

Pássaro

Sonhar com pássaro indica que há desejo de realizar um ato sexual. Pode também, revelar a existência de ideias que preocupam quem sonha. Vê-lo ou ouvi-lo é sinal de alegrias em família. Pássaro livre demonstra nova paixão ou dinheiro inesperado. Preso revela que poderá passar por breve período de desgostos.

Pavão

A imagem dessa ave normalmente simboliza a personalidade do sonhador. O pavão, quando representa a imagem central de um sonho, significa o orgulho e a vaidade. Ver um pavão no zoológico revela que poderá perder a pessoa amada por orgulho. Observar uma foto ou um quadro com um pavão mostra sorte no jogo. Ver um casal de pavão é sinal de casamento próximo. Dar alimentos a um pavão indica melhora financeira. Outras interpretações afirmam que você procura um novo caminho por não se contentar com a situação atual.

Peixes

Eles são símbolos de fecundidade e de procriação, pelo fato de multiplicarem-se milhões de vezes e, portanto, assumem também um aspecto sexual. Os sonhos em que os peixes se agitam na água evidenciam um estado de alma saudável e alegre. Quando estão fora do seu meio, em um sofá ou em uma cama, simbolizam queda de energia de uma pessoa. Mas eles também podem ser símbolo de sabedoria. Outras interpretações indicam que vê-los na água significa alegrias. Pegá-los é anúncio de herança. Comê-los indica uma descoberta importante. Peixe morto simboliza desenganos.

Piolho

Indica agitação e nervosismo. Ver um piolho é sinal de boa saúde. Estar com piolho anuncia que receberá dinheiro. Matar um piolho é alerta para ter cuidado com imprudências.

Porco

Sonhar com esse animal é sinal de que, em breve, você terá excelentes ganhos financeiros.

Pulga

Ver significa que sua vida poderá passar por período de infelicidade. Matá-las é sinal de que encontrará obstáculos em breve. Se ela picar você, revela que poderá enriquecer.

Letra R

Rato

Ver um rato é um alerta para ter cuidado com parente avarento. Também pode mostrar que está gastando suas energias em atividades desnecessárias ou ainda indica desconfiança, problemas materiais e aborrecimentos. Capturar um rato simboliza sucesso nos projetos. Matar um é sinal de sucesso nas finanças. Se o rato for branco, anuncia casamento feliz.

Letra S

Sapo

Indica medo de pessoas ou acontecimentos inofensivos.

Letra T

Tartaruga

Sinal de que você terá oportunidade de sucesso em breve. Se estiver na água, é um conselho para que seja mais prudente. Se estiver andando na terra, você não deve se precipitar tanto. Matar uma revela problemas financeiros. Vê-la parada indica traição. Se ela te perseguir, demonstra que você deve resolver suas pendências profissionais.

Tatu

Ver um tatu em fuga mostra que você poderá ter problemas sérios pela frente. Fugir de um tatu é sinal de sorte no amor. Caçar um tatu revela vitórias sobre seus inimigos. Comer carne de tatu é um aviso para ter cuidado com acidentes.

Tigre

Indica que tem um inimigo invejoso ou que você corre perigo. Se ele perseguir você, é sinal de dificuldades no emprego. Lutar com um e vencer mostra reconciliação com a pessoa amada. Lutar com um e perder é um aviso sobre traições. Matar um tigre é um conselho para que seja uma pessoa mais otimista. Acariciar um anuncia sorte no jogo durante três dias.

Letra U

Unicórnio

Falsidade no trabalho causará aflição. Ver muitos unicórnios indica que receberá dinheiro em herança ou jogos. Matar unicórnio indica que ganhará uma causa referente a imóvel. Um unicórnio preso anuncia que amigos evitarão você.

Urso

Sinal de que está entrando em contato com uma nova dimensão cósmica. Ver um indica que enfrentará inimigo. Matar significa que terá vitórias. Lutar com um anuncia sucesso nas finanças. Se ele perseguir você, significa que terá problemas com rivais. Ver muitos mostra tristezas em família.

Urubu

Pode significar limpeza de alma ou é sinal de doença grave. Se estiver voando simboliza infelicidade. Pousando é sinal de indecisão. De cor clara anuncia acontecimento feliz em sua vida.

Letra V

Vaga-lume

Ou receberá um dinheiro que não esperava ou é sinal de que você tem um amigo leal. Ver muitos indica que terá oportunidade de realizar um gesto de bondade.

Veado

Ver um é sinal de que poderá se relacionar com pessoa comprometida. Caçá-lo anuncia desavenças. Correr de um, indica que estão enganando você. Vê-lo preso anuncia relação amorosa temporária. Ver muitos correndo significa que fará uma viagem interessante. Matar um demonstra infelicidade amorosa.

Vermes

Estar com vermes indica problemas de saúde. Ver vermes caminharem pelo seu corpo é um sinal para ter cuidado com acidentes. Ver alimentos cobertos por vermes é um aviso para que fique alerta com falsidade de amigos.

Letra Z

Zangão

Sonhar indica que pessoas interesseiras irão se aproveitar de você.

Zebra

Ver zebra em sonho é sinal de que você viajará para o exterior.

