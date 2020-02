Confira os números da Mega-Sena desta quinta: prêmio é R$ 200 milhões

Com o objetivo de contribuir ainda mais para o estímulo ao empreendedorismo em Pernambuco, o governador Paulo Câmara assinou, nesta quinta-feira (27), um acordo com o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo , Inovação e Desenvolvimento Sustentável (Instituto Êxito de Empreendedorismo).

A parceria, firmada com o presidente da Instituição, Janguiê Diniz , visa disponibilizar, de forma gratuita, conteúdos digitais por meio da plataforma do Instituto, a exemplo de palestras ao vivo e cursos online, contribuindo com a qualificação profissional de trabalhadores e empreendedores do Estado.

“Estamos muito felizes com essa parceria, sobretudo, porque desejamos proporcionar uma verdadeira transformação no empreendedorismo de Pernambuco “, afirmou Janguiê . “A educação transforma, o empreendedorismo transforma, e tudo isso só será possível se unirmos forças em prol do desenvolvimento do nosso país”, finalizou.

A parceria vai beneficiar, especialmente, os profissionais que passarem pelo Qualifica PE , programa que abriga vários cursos voltados para o desenvolvimento do trabalhador. “Estamos sempre buscando alternativas que nos ajudem a gerar mais oportunidades para os pernambucanos. E apostamos no reforço do empreendedorismo no nosso Estado, seja através do Crédito Popular ou da qualificação profissional”, afirmou Paulo Câmara .

Com a iniciativa, cursos de desenvolvimento pessoal serão disponibilizados por meio de uma plataforma, além de técnicas de empreendedorismo, interação com empreendedores reconhecidos no mercado, mentorias e salas virtuais. A parceria permitirá ainda a realização de consultorias gratuitas online, de acordo com a disponibilidade de atendimento da equipe do Instituto.

Os cursos online contidos na plataforma do Êxito estarão disponíveis gratuitamente e poderão auxiliar na formação e qualificação dos profissionais pernambucanos.

“No ano passado, cerca de 16 mil trabalhadores e empreendedores foram beneficiados com as ações de qualificação, capacitação e treinamento da Secretaria do Trabalho . Esse ano, vamos qualificar muito mais pessoas, que ainda terão essas plataformas digitais como apoio”, frisou o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes .

Outro benefício do acordo é abrir portas para os trabalhadores cadastrados nos desafios e concursos realizados pelo Instituto Êxito, sem ônus financeiro na inscrição.

Participaram da assinatura do convênio o governador do Estado, Paulo Câmara ; o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes ; o vice-presidente do Instituto Êxito, Cláudio Castro ; Rafael Figueiredo e Luiz Augusto , sócios-fundadores da instituição; e o coordenador do Comitê de Responsabilidade Social do Êxito, Sérgio Murilo Filho .

Os profissionais que tiverem interesse poderão realizar o cadastro acessando o site do Instituto Êxito .