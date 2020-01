Confira os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

arrow-options MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Prêmio deste fim de semana é de R$ 10 milhões





A Mega-Sena sorteou neste sábado (11) um prêmio de R$ 10 milhões . As seis dezenas do concurso 2.223 foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Confira os números sorteados: 02 – 26 – 40 – 42 – 49 – 56.

Segundo a Caixa, caso os R$ 10 milhões sejam aplicados na poupança, renderia mais de R$ 28,7 mil por mês. Com o valor total do prêmio é possível adquirir, também, 250 carros populares, no valor de R$ 40 mil cada.

Leia também: Mega-Sena: veja os números sorteados da última quarta-feira

Para quem quer apostar, o bilhete simples da Mega-Sena , com seis dezenas, custa atualmente R$ 4,50.