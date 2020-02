Confira os números sorteados da Mega-Sena; prêmio é de R$ 91 milhões

Buscando sempre agregar conteúdo e agradar o leitor, o iG acaba de fazer a estreia da parceria com os sites LeiaJá e Tv Foco . que passam a integrar o portal. Assim, a cobertura será aprofundada em estados do Norte e Nordeste do país e no que diz respeito a entretenimento, que ganha ainda mais força no posicionamento do veículo. “Estamos felizes com os novos parceiros e celebrando as diferentes iniciativas de trabalho e esforço da área em fazer alianças significativas. Buscamos sempre grupos qualificados e com credibilidade no mercado para somar o nosso time”, garante Suellen Franciosi, gerente da área de parcerias do iG .

O Tv Foco é cresceu investindo em notícias sobre televisão e o mundo dos famosos e do entretenimento. Atualmente, é o 13º site mais lido do País e soma ao iG novos 15 milhões de usuários únicos. “Temos uma sinergia muito grande com o iG porque nosso propósito é informar e divertir também. Nosso público é muito diverso e estamos passando pelo momento de adaptação da parte editorial, por isso, é muito legal contar com essa parceria. Essa junção tem muito a ver com o que estamos buscando”, comenta Aaron Tura, editor-chefe do Tv Foco .

Criado em Pernambuco em 2011, o LeiaJá pertence ao grupo Ser Educacional e passa a ampliar a presença do iG nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O noticiário diferenciado do grupo e seus conteúdos regionais serão valorizados e levados ao público nacional, garantindo a tão importante pluralidade que é ofertada ao público. “Acreditamos que a parceria pode agregar tanto para o iG quanto para o LeiaJá , seja no potencial de crescimento da audiência, seja na diversificação de conteúdo”, diz Joaldo Diniz, diretor-executivo do grupo.

Juntos, os dois sites somarão 115 milhões de pageviews mensais ao guarda-chuva do iG e ampliarão a presença do portal no que diz respeito à cobertura de fatos nacionais, bem como multiplicam a produção audiovisual disponibilizada a nossos leitores.