Confira os maiores barracos entre vizinhos registrados em vídeo

Às vezes, por causa de um pedido ou uma reclamação justa, vizinhos entram em confronto cujas brigas perduram por muito tempo ou, simplesmente, ganham um desfecho trágico.

Confira os maiores e violentos barracos entre vizinhos registrados em vídeo.

Fogo no idoso

Uma idosa identificada como Zefinha ateou fogo em seu vizinho. Ao iniciar uma discussão com Ademir, após ter emprestado dinheiro para ele beber cachaça, a mulher fez a cobrança que foi recusada. Com raiva, ela jogou gasolina e tentou incendiar o idoso com um isqueiro. É possível ver no vídeo o momento em que Ademir se desespera ao ver a sua camisa começar a pegar fogo. Os vizinhos que acompanharam a discussão foram socorrer o homem e pediram para ele se jogar na lama para apagar as chamas.

Construiu muro

Nesta briga, um dos moradores construiu um muro com mais de 20 metros só para não ter que olhar para a cara do vizinho. O grande problema é que a parede bloqueia a ventilação e, agora, os proprietários sofrem com o mofo. A discussão entre os vizinhos acabou em empurra-empurra. Confira:

Por causa do lixo

Em Anápolis, em Goiás, um vizinho matou o outro com um tiro por causa do lixo. Inconformada, a viúva Ozanir Alves não consegue entender até que ponto chegou a intolerância do ser humano. A mulher explica que ela e o marido tinha acabado de voltar de um almoço quando o esposo iniciou uma discussão com o vizinho, conhecido por Luciano Bigoréu, por causa do lixo encontrado na porta da casa da vítima.

Som alto

Em um condomínio em Goiás, uma briga entre vizinhos deixou rastros de sangue pelo local. Um jovem morreu e outro foi levado para o hospital depois de serem esfaqueados em uma briga por causa do som. O acusado foi reclamar que o volume estava muito alto, porém os garotos se negaram a diminuir o som, dando início a uma briga em que o homem pegou uma faca e atingiu as vítimas que tinham apenas 19 anos.

Ficou gravemente ferido

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um desentendimento entre dois vizinhos terminou muito mal. Um idoso acertou golpes de facão na vítima, que teve perfurações no tórax e foi levado ao hospital em estado grave. Detido pela polícia, o acusado ficou no local e relatou que a vítima perturbava os moradores da rua, inclusive os seus filhos. Confira:

Estacionado no lugar errado

Nesta briga entre vizinhos, um morador conhecido por Reinaldo, se irritou profundamente ao ver um carro estacionado em frente ao portão de sua casa. Ao tentar retirar o veículo e falhar, ele invade a casa do dono do carro e inicia uma confusão que termina com Reinaldo esfaqueado. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Fezes, furto e desligamento de energia

Duas famílias vizinhas estão em pé de guerra por conta de várias brigas, desde jogar fezes na casa do outro, furtar câmera de segurança até desligar a energia da residência do outro. O vídeo relata toda a confusão que termina em acusações. Assista:

Briga por vaga

Paulo Cesar foi reclamar com o vizinho que colocou o carro na vaga dele na garagem e acabou assassinado na porta de casa com um tiro na perna e outro na cabeça. Os acusados são pai e filho militares. Confira:

(*Isto É)