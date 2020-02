Confira os lançamentos da Netflix para maratonar no final de semana

arrow-options Reprodução Para todos os garotos: P.S: ainda amo você é um dos principais lançamentos da semana na Netflix





Todas as semanas, a Netflix adiciona novos filmes e séries ao catálogo, oferecendo sempre novas opções de conteúdo para seus assinantes, e é sempre bom saber o que vem por aí no serviço. Por isso, selecionamos as principais estreias desta semana na plataforma de streaming .

Sequência de uma das comédias românticas mais populares da Netflix , ” Para todos os garotos: P.S: ainda amo você ” continua a história de Lara Jean , agora namorando Peter. Ela acha que tem tudo o que sempre quis, até que o retorno de uma antiga paixão complica a situação.

Outro destaque é a nova temporada de Narcos: México , que mostra o nascimento da guerra ao tráfico no México nos anos 80 e a ascensão do Cartel de Guadalajara.





Confira abaixo os principais lançamentos desta semana:

Séries

Casamento às Cegas – temporada 1 (13/02)

Narcos: México – temporada 2 (13/02)

As Telefonistas – temporada 5 (14/02)

Taj Mahal 1989 (14/02)

Filmes





Para todos os garotos: P.S. ainda amo você (12/02)

Isi & Ossi (14/02)

Animes

Dragon Quest Your Story (13/02)

Infantil

O Épico Episódio Interativo do Capitão Cueca (11/02)

