Confira os lançamentos da Netflix para assistir no final de semana

Unsplash/Kon Karampelas TikTok vai remunerar influenciadores





O TikTok vai lançar um fundo de US$200 milhões para remunerar criadores na plataforma, de acordo com informações da Agência France Presse. A ideia é fazer com que os grandes influenciadores continuem no aplicativo ao invés de partirem para redes sociais mais lucrativas.





A empresa não detalhou quando o fundo começará a chegar nas mãos dos usuários, e nem quanto cada um deles deve receber. O que se sabe é que, para ganhar dinheiro, os criadores precisam ter mais de 18 anos, um número mínimo de seguidores e publicar com frequência.

“Nossos criadores poderão se beneficiar de ganhos adicionais, que ajudem a recompensar o cuidado e a dedicação que empregam para se conectarem de forma criativa com uma audiência que se inspira em suas ideias”, diz o comunicado do TikTok.

A novidade do TikTok é uma tentativa de fortalecer os laços com os criadores mais famosos do aplicativo. Até agora, a rede social não adotava um modelo de financiamento de produtores de conteúdo, fazendo com que eles lucrassem apenas com publicidade – da mesma forma como funciona o Instagram.

Agora, o aplicativo chinês se aproxima do YouTube , que rende dinheiro aos influenciadores de acordo com o número de visualizações, baseado em anúncios.