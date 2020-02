Confira os lançamentos da Netflix para assistir no fim de semana

arrow-options Divulgação/Timex Timex Ironman GPS R300





A Timex apresentou o seu mais novo relógio, o Ironman GPS R300 , um smartwatch que leva apenas o essencial para uma rotina de treinos. Sem grandes luxos, como os acessos a diversos aplicativos (algo que eleva o custo do produto), o Ironman GPS R300 promete durar 25 dias com uma única recarga da bateria – desde que você use apenas 20 horas de GPS .

O device de frequência cardíaca no pulso resiste até 30 metros debaixo d’água, possui treinamento guiado e uma vasta gama de métricas de desempenho. Um aplicativo associado, chamado Timex Smart , permite revisar os dados do treino, verificar o sono e até selecionar diferentes exercícios para adicionar ao relógio. Ou seja, seu ponto forte, de fato, é o rastreamento de atividades físicas .

Assim como seu antecessor, o Timex Ironman One GPS, o R300 é mais uma pulseira fitness do que um relógio inteligente . Em um mercado repleto de smartwatches que oferecem rastreamento de condicionamento físico e recursos que não são fitness, como chamadas, texto e acesso a aplicativos, a Timex precisará encontrar clientes que desejam um rastreador fitness robusto, com longa duração de bateria e que faz exatamente aquilo para o que foi projetado, sem excessos.

O design é simples, parecido com o de um relógio padrão, mas possui todos os recursos que se espera de um smartwatch fitness, como a possibilidade de alterar a imagem apresentada no visor, passar facilmente por diferentes comandos e visualizar todos os dados relevantes do treinamento. Tudo isso em uma tela sensível ao toque. E, da mesma forma que outros relógios inteligentes, o R300 manda notificações para o celular do usuário e pode controlar a música no telefone.

Esta pode ser a opção ideal para atletas casuais, que fazem exercícios apenas para cuidar da saúde e não profissionalmente. Pessoas que dependem de mais do que apenas o rastreamento de GPS provavelmente se dariam melhor com um smartwatch mais completo, de alta potência. Mas talvez tenham que recarregá-lo constantemente.

O relógio vem com uma pulseira de silicone, disponível nas cores preta, cinza e prateada. Pode não ser o mais potente dos smartwatches , mas o preço definitivamente o coloca no páreo. Sem os extras desnecessários, o smartwatch sai por apenas US$ 120 (R$ 537 em conversão direta).