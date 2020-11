Lucas Marques Confira os detalhes da frota do Mercado Livre obtidos exclusivamente pelo Aerocast

Um dos assuntos mais comentados na aviação, comércio e economia brasileira nesta semana, foi a entrada do Mercado Livre no modal aéreo. Entretanto, muito diferente do que foi noticiado, a principal plataforma e-commerce da América Latina, não terá companhia aérea própria.

Como foi noticiado pelo Contato Radar durante a semana, o Mercado Livre estará utilizando um dos Boeing 737-400F da Sideral Linhas Aéreas. Havia comentários, que mais um jato estaria sendo preparado para o e-commerce.

Gabriel Toledano, do canal parceiro Aerocast , obteve detalhes exclusivos do Mercado Livre sobre o modal aéreo implementado. Primeiramente, é preciso entender que a plataforma digital é uma empresa multinacional da Argentina, com filiais em diversos países latinoamericanos. O Brasil e o México, são um dos principais, e foram eles os escolhidos para uma expansão logística.

No Brasil, o Mercado Livre tinha como principal forma de entregas os Correios, que é estatal. Com a má qualidade prestada pela empresa, de conhecimento geral da população, foi pensado em uma distribuição logística própria, rápida e eficiente. Fazendo assim, diminuindo a relevância da estatal na distribuição dos produtos comercializados pela plataforma.

No México, através de uma empresa, Meli Air, o Mercado Libre (como é nos países de língua espanhola), começou a realizar a parte de distribuição aérea com aviões próprios. Este modelo, portanto, estará sendo implementado a partir de agora no Brasil. A diferença, que o Mercado Livre, estará utilizando aviões de companhias aéreas brasileiras, e não será, uma no Brasil.

De acordo com as informações obtidas exclusivamente pelo Aerocast , a Meli Air contará com quatro companhias no Brasil: a Sideral, Total Cargo, LATAM Cargo (ABSA) e a Azul Cargo. Somente a Sideral em um primeiro momento, contará com um Boeing 737 com a pintura completa do Mercado Livre.

A Total Cargo e LATAM Cargo (ABSA), não deverão preparar seus aviões com pinturas alusivas ao Mercado Livre. Já a Azul Cargo, que agora conta com os primeiros Embraer E195 cargueiros do mundo, poderá adesivar alguns E-jets, mas ainda não está confirmado pela companhia.

