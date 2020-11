Redação João Bidu Confira os amuletos que farão você arrasar neste período

Quer atrair só coisa boa na sua vida, seja no amor, no trabalho, nas finanças ou na saúde? Então, confira o amuleto certo para atrair ótimas energias e ter sucesso em todas as áreas. Ao adquirir esses amuletos, você terá o essencial para arrasar neste período da vida. Use as energias desse novo mês para potencializar o seu poder. Conheça outros amuletos da sorte na loja do João Bidu !

Amuletos para arrasar neste período de novembro

Boas energias no amor

Olho de cabra: evita brigas com o par. Leve-o sempre com você.

Pingente de Buda: carregue um com você para ter mais entrosamento a dois.

Para ter mais sorte

Trevo-de-quatro-folhas: leve-o na sua carteira sempre que for fazer apostas.

Medalha de São Cristóvão: é ideal para evitar acidentes. Use-a como chaveiro ou no espelho do carro.

Apimentar a relação amorosa

Imagens de lua: use-as em seu quarto para esquentar o clima.

Gravuras de peixe: decore o ambiente com elas para dar mais ânimo ao amado.

Mandar bem na conquista

Pingente de lua: aumenta a sua sensualidade.

Pingente de peixe: te ajuda a saber usar o seu poder de atração.

Família protegida

Almofadas e cortinas com estampas de lua: para trazer paz ao seu lar.

Vaso de trevo-de-quatro-folhas: trará boas energias para os assuntos familiares. Deixe-o na entrada de sua casa.

Dinheiro e prosperidade

Imagem de Buda: atrai prosperidade e fartura para a sua vida. Deixe moedas de qualquer valor ao redor do amuleto.

Saúde de ferro

Miniatura de elefante branco: para equilibrar a saúde de quem vive em sua casa. Deixe-a em cima da geladeira.

Pirâmide: toque-a com as duas mãos por alguns segundos sempre que precisar recuperar as energias.

Afastar a inveja

Ferradura ou figa: são perfeitas para afastar o olho gordo. Deixe a ferradura pendurada atrás da porta de entrada de sua casa. Use a figa como enfeite na sua sala.

Miniatura de anjo: carregue-a com você para afastar as energias ruins e trazer proteção.

