Confira onde assistir os filmes vencedores do Globo de Ouro 2020

O tão esperado Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo (5), finalmente abriu a temporada de premiações do cinema e da televisão em 2020 e deixou os telespectadores ansiosos com o que está por vir. No total, foram 25 categorias, 11 delas dedicadas à TV e 14 ao cinema internacional.

Atores como Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Laura Dern, Olivia Colman e Taron Egerton, por exemplo, tiveram seus nomes consagrados no Globo de Ouro ao vencerem as categorias de Melhor Ator – Drama, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz em Série Dramática, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator – Musical ou Comédia, respectivamente.

No entanto, muitos telespectadores ainda não assistiram alguns dos filmes vencedores da premiação e, pensando nisso, fizemos uma lista (e um guia!) de onde os longas podem ser vistos. Dá uma olhada.

Parasita





Vencedor do Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira, “Parasita” conta a história de toda a família Ki-taek, que está desempregada e vive em um porão minúsculo e sujo. Por acaso, o filho adolescente da família começa a dar aulas particulares à uma garota rica. Encantados com a vida luxuosa da menina e dos pais dela, a família Ki-taek procura se infiltrar, um a um, na vida deles. Então, eles descobrirão que segredos e mentiras são necessários para subir na vida e que isso pode custar caro demais.

O longa está em cartaz em alguns cinemas brasileiros e o DVD e Blu Ray serão lançados no próximo dia 14 de janeiro.

1917





“1917” ainda não estreou nos cinemas, mas pelo trailer, e pelo prêmio de Melhor Filme Dramático dá pra saber que será um dos filmes mais comentados do ano. Os cabos Schofield e Blake, interpretados por George MacKay e Dean-Charles Chapman, respectivamente, são jovens soldados ingleses que batalham durante a Primeira Guerra Mundial.

Os dois precisarão atravessar o território inimigo ao serem encarregados de uma missão que parece impossível e lutarão contra o tempo para entregar uma mensagem que pode salvar os colegas de batalhão. “1917” estreia no dia 23 de janeiro.

Coringa





Um dos filmes mais aguardados e aclamados de 2019, “Coringa” rendeu o prêmio de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, que deu vida ao problemático vilão dos quadrinhos da DC Comics. Sem o homem morcego, o personagem ganhou seu próprio longa-metragem.

A história de ” Coringa ” gira em torno de Arthur Fleck (Phoenix), que trabalha como palhaço em uma agência de talentos e, por ter problemas mentais, precisa comparecer a uma agente social toda semana. O vilão reage mal às piadas de alguns homens no metrô, logo depois de ser demitido, e resolve o problema ceifando a vida desses desconhecidos. É aí que os assassinatos dão início a um movimento contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é um dos nomes mais poderosos.

O sucesso está disponível em algumas salas de cinema, estreará no NET Now nesta terça-feira (7), além de seu DVD e Blu Ray que estão em pré-venda.

Era uma Vez em… Hollywood





Em “Era Uma Vez em… Hollywood”, que deu à Brad Pitt a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante, à Quentin Tarantino o prêmio de Melhor Roteiro e ainda ganhou na categoria de Melhor Filme Cômico ou Musical, a história gira em torno de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê, Cliff Booth (Pitt).

Em Hollywood, a dupla está decicida a conseguir a fama e conhece várias pessoas influentes na indústria, fazendo com que os dois esbarrem com os assassinatos realizados por Charles Manson e sua seita na época, inclusive à morte de Sharon Tate (Margot Robbie), casada e grávida de Roman Polanski (Rafal Zawierucha).

O longa está disponível no NET Now e na Apple TV. O DVD já está em pré-venda em sites brasileiros.

Rocketman





A cinebiografia de Elton John levou o prêmio de Melhor Ator – Musical ou Comédia para Taron Egerton, e Melhor Canção Original, com (I’m Gonna) Love Me Again. Os fãs (e os não tão fãs assim) de Elton John podem entender um pouco mais sobre a vida e carreira do cantor, considerado um dos grandes nomes da música.

O filme está disponível no NET Now, na Apple TV. DVD e Blu Ray já estão disponíveis para compra.

História de um Casamento





Se você não assistiu “História de Um Casamento”, assista! Laura Dern venceu o prêmio de “Melhor Atriz Coadjuvante” pelo longa e brilhou, mais uma vez, no Globo de Ouro . O filme mostra todo o processo de divórcio de um casal (interpretado por Scarlett Johansson e Adam Driver), e está disponível na Netflix.