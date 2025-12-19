Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba

O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (18), o último sorteio do ano do maior programa de educação fiscal do Estado, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais da emissora.

Neste 48º sorteio do programa, foram premiados moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Castelo, Linhares, Governador Lindenberg, São Mateus e Boa Esperança (confira a lista completa de ganhadores ao final do texto).

Como acontece todos dos meses, foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul). As instituições sociais indicadas pelos premiados também serão beneficiadas, recebendo o equivalente a 50% do valor ganho pelo cidadão. Além disso, será realizado o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, de acordo com o índice de engajamento social de cada uma.

Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. O resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. A planilha oficial de realização e outras informações podem ser acessadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram aos prêmios os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 30 de novembro de 2025.

Prêmio Especial Anual

O próximo sorteio do programa será realizado em janeiro e contará com um motivo a mais para torcer: além dos 15 prêmios mensais, será sorteado um prêmio especial anual, no valor de R$ 120 mil, para cada região (Metropolitana, norte e sul). Para o prêmio especial anual concorrem os bilhetes acumulados ao longo de todo o ano de 2025.

O Nota Premiada Capixaba completa quatro anos neste mês de dezembro com mais de 168 mil cidadãos cadastrados e 184 entidades sociais participantes. Participar do programa é muito simples: basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.

Não é necessário cadastrar os documentos: os pontos e bilhetes para participar dos sorteios são gerados automaticamente pelo sistema. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, um bilhete é emitido para concorrer aos sorteios.

Confira os nomes dos sorteados:

SORTEIO Nº 157: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 10249

Nome: ELIANE D* J**** S*****

CPF: 978.***.***-34

Município: BOA ESPERANÇA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Pinheiros

CNPJ: 31.788.318/0001-02

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 29059

Nome: MARCELO M******* D* M*******

CPF: 864.***.***-82

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus

CNPJ: 27.559.384/0001-33

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 310680

Nome: BRUNELA R****** D* A***** S****

CPF: 108.***.***-93

Município: GOVERNADOR LINDENBERG

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Amor e Vida – Cariacica

CNPJ: 00.966.294/0001-00

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 225441

Nome: LAURA G******** D* R**** B******

CPF: 082.***.***-90

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares

CNPJ: 27.562.800/0001-52

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 156024

Nome: CRISLEINI D** P***** S****

CPF: 124.***.***-90

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares

CNPJ: 08.729.763/0001-80

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 158: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 191171

Nome: EDMARA D* A***** T******

CPF: 105.***.***-40

Município: CASTELO

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação das Crianças de Castelo – ACRIC

CNPJ: 31.726.755/0001-00

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 73495

Nome: JOSINEI G****** L***

CPF: 058.***.***-80

Município: ANCHIETA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 46054

Nome: JULIANA D* S**** F****** D* O*******

CPF: 075.***.***-26

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 05.456.275/0001-58

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 111364

Nome: MÔNICA R*** S***** P***

CPF: 096.***.***-20

Município: ANCHIETA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

CNPJ: 28.137.925/0001-06

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 34979

Nome: MAURICIO B******* D* M*****

CPF: 097.***.***-78

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 159: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 666093

Nome: MARIANA N********* F******

CPF: 134.***.***-00

Município: GUARAPARI

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Iúna

CNPJ: 36.027.134/0001-43

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 1888668

Nome: VALDECIR F******* D* S****

CPF: 751.***.***-68

Município: VITÓRIA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 748534

Nome: DEMETRIO G**** D* O*******

CPF: 498.***.***-87

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Agência Adventista de Des. e Recursos Assistenciais – ADRA Cariacica

CNPJ: 16.524.054/0007-81

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 1689804

Nome: VITOR C**** D** S***** N******

CPF: 282.***.***-00

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Promoção Humana Oração – Vila Velha

CNPJ: 03.955.039/0001-50

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 1498943

Nome: MARCOS A****** E*********

CPF: 997.***.***-68

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Centro De Treinamento Ponte Preta – Vitória

CNPJ: 40.207.089/0001-86

Prêmio: R$ 12.500,00

Fonte: GOVERNO ES