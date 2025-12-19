Estadual
Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba
O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (18), o último sorteio do ano do maior programa de educação fiscal do Estado, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Espírito Santo FM e redes sociais da emissora.
Neste 48º sorteio do programa, foram premiados moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Castelo, Linhares, Governador Lindenberg, São Mateus e Boa Esperança (confira a lista completa de ganhadores ao final do texto).
Como acontece todos dos meses, foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul). As instituições sociais indicadas pelos premiados também serão beneficiadas, recebendo o equivalente a 50% do valor ganho pelo cidadão. Além disso, será realizado o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, de acordo com o índice de engajamento social de cada uma.
Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. O resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. A planilha oficial de realização e outras informações podem ser acessadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Concorreram aos prêmios os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 30 de novembro de 2025.
Prêmio Especial Anual
O próximo sorteio do programa será realizado em janeiro e contará com um motivo a mais para torcer: além dos 15 prêmios mensais, será sorteado um prêmio especial anual, no valor de R$ 120 mil, para cada região (Metropolitana, norte e sul). Para o prêmio especial anual concorrem os bilhetes acumulados ao longo de todo o ano de 2025.
O Nota Premiada Capixaba completa quatro anos neste mês de dezembro com mais de 168 mil cidadãos cadastrados e 184 entidades sociais participantes. Participar do programa é muito simples: basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.
Não é necessário cadastrar os documentos: os pontos e bilhetes para participar dos sorteios são gerados automaticamente pelo sistema. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, um bilhete é emitido para concorrer aos sorteios.
Confira os nomes dos sorteados:
SORTEIO Nº 157: REGIÃO NORTE
Número do bilhete sorteado: 10249
Nome: ELIANE D* J**** S*****
CPF: 978.***.***-34
Município: BOA ESPERANÇA
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Pinheiros
CNPJ: 31.788.318/0001-02
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 29059
Nome: MARCELO M******* D* M*******
CPF: 864.***.***-82
Município: SÃO MATEUS
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus
CNPJ: 27.559.384/0001-33
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 310680
Nome: BRUNELA R****** D* A***** S****
CPF: 108.***.***-93
Município: GOVERNADOR LINDENBERG
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Associação Amor e Vida – Cariacica
CNPJ: 00.966.294/0001-00
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 225441
Nome: LAURA G******** D* R**** B******
CPF: 082.***.***-90
Município: LINHARES
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares
CNPJ: 27.562.800/0001-52
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 156024
Nome: CRISLEINI D** P***** S****
CPF: 124.***.***-90
Município: LINHARES
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares
CNPJ: 08.729.763/0001-80
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 158: REGIÃO SUL
Número do bilhete sorteado: 191171
Nome: EDMARA D* A***** T******
CPF: 105.***.***-40
Município: CASTELO
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação das Crianças de Castelo – ACRIC
CNPJ: 31.726.755/0001-00
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 73495
Nome: JOSINEI G****** L***
CPF: 058.***.***-80
Município: ANCHIETA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá
CNPJ: 03.258.716/0001-81
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 46054
Nome: JULIANA D* S**** F****** D* O*******
CPF: 075.***.***-26
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 05.456.275/0001-58
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 111364
Nome: MÔNICA R*** S***** P***
CPF: 096.***.***-20
Município: ANCHIETA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória
CNPJ: 28.137.925/0001-06
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 34979
Nome: MAURICIO B******* D* M*****
CPF: 097.***.***-78
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ: 27.192.590/0001-58
Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 159: REGIÃO METROPOLITANA
Número do bilhete sorteado: 666093
Nome: MARIANA N********* F******
CPF: 134.***.***-00
Município: GUARAPARI
Prêmio: 1.500,00
Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Iúna
CNPJ: 36.027.134/0001-43
Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 1888668
Nome: VALDECIR F******* D* S****
CPF: 751.***.***-68
Município: VITÓRIA
Prêmio: 2.500,00
Instituição Social indicada: APAE de Santa Maria de Jetibá
CNPJ: 03.258.716/0001-81
Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 748534
Nome: DEMETRIO G**** D* O*******
CPF: 498.***.***-87
Município: VITÓRIA
Prêmio: R$ 5.000,00
Instituição Social indicada: Agência Adventista de Des. e Recursos Assistenciais – ADRA Cariacica
CNPJ: 16.524.054/0007-81
Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 1689804
Nome: VITOR C**** D** S***** N******
CPF: 282.***.***-00
Município: VILA VELHA
Prêmio: R$ 7.000,00
Instituição Social indicada: Associação de Promoção Humana Oração – Vila Velha
CNPJ: 03.955.039/0001-50
Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 1498943
Nome: MARCOS A****** E*********
CPF: 997.***.***-68
Município: VILA VELHA
Prêmio: R$ 25.000,00
Instituição Social indicada: Centro De Treinamento Ponte Preta – Vitória
CNPJ: 40.207.089/0001-86
Prêmio: R$ 12.500,00
Fonte: GOVERNO ES
