Confira o resultado do Edital Inova Afro 2023

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Espírito Santo desta quinta-feira (28), o resultado final do II Prêmio de Boas Práticas em Promoção da Igualdade Racial do Espírito Santo – Inova Afro. Mais de 20 projetos foram apresentados. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Gerência de Promoção e Igualdade Racial. O investimento é de R$ 100 mil em prêmios.

O edital tem como objetivo apoiar, visibilizar, fortalecer e premiar boas práticas de promoção da igualdade racial, especificamente, projetos na área de afroempreendedorismo, além de incentivar a discussão sobre inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração da população negra no mundo do trabalho.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destaca o investimento do Governo nos projetos. “Ficamos contentes em poder contribuir com iniciativas tão criativas e potentes por meio deste edital, atingindo nosso objetivo de fortalecer e premiar boas práticas”, destacou.

Foram selecionadas dez práticas na área de afroempreendedorismo apresentadas por pessoa física, sendo o valor do prêmio de R$ 4.000,00, e seis práticas na área de afroempreendedorismo, apresentadas por pessoa jurídica, sendo o valor do prêmio de R$ 10 mil. Todas serão desenvolvidas no território capixaba, prioritariamente nos municípios atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Confira os projetos selecionados:

Categoria Pessoa Física

Cooperativa Juventudes “Economia Criativa nas Comunidades Tradicionais. – Iago Ferreira Soares Aula de Capoeira e toque de atabaque – Rodrigo Surerus Serigrafia Alternativa – Yago Moreira Produtora Sociocultural – Winy Fabiano Historiando em inovação: a história preta e capixaba através das redes sociais – Marcus Vinicius Sant Anna Transcestralidade valorizando a arte e a identidade de pessoas trans e travestis pretas – Agatha Fontana Ebomi: Diálogos antirracista – Iara Nascimento Heloisa Ivone da Silva de Carvalho – Vidas Negras Importam: Trilhando caminhos formativos na luta por uma capital Antiracista -Heloisa Ivone da Silva de Carvalho Boneca Pretamulata – Cleuza Vanira Paulo dos Santos – Consciência Periférica -Lorraine Emídio

Pessoa Jurídica

IOB Tech – 1º Fórum IOB Tech – Futuros Tecnológicos e Desafios Humanos -IOB Tech. Publicação de Literatura Negra e Afro-Indígena -NSORAMA Editora. Projeto Associação Caxambu “Fé, Raça em um só coração”- Fabio R Biblioteca Quilombola – Associação Quilombola de produtores de Mudas Nativas. Rolê das Pretas – Instituto Conexão Perifa. Resgate Emancipatório – Azinza Binah

Confira o resultado oficial publicado no Diário Oficial do Estado aqui

