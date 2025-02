Confira o horário de funcionamento do Bandes neste feriado de Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, o horário de funcionamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) sofrerá algumas alterações. Não haverá expediente nas próximas segunda-feira (03) e terça-feira (04). Já na quarta-feira (05) de Cinzas, que marca o fim do Carnaval, o banco vai funcionar com horário especial. O atendimento ao público será em regime de plantão, das 13h às 16h, abrangendo as áreas de Tesouraria, Cobrança e Espaço Bandes de Atendimento.

O expediente volta ao funcionamento normal na quinta-feira (06). A mudança do horário de funcionamento do Bandes segue a diretriz estabelecida pela Resolução do Banco Central do Brasil (BCB) nº 4.880/2020, sobre o horário de atendimento ao público nas dependências das instituições autorizadas.

Os clientes do Bandes têm à disposição uma área restrita no site da instituição para facilitar o acesso a diversos serviços, como emissão de boletos e acompanhamento de operações de crédito. A ferramenta digital foi desenvolvida para proporcionar mais agilidade e praticidade, permitindo que os usuários consultem informações financeiras de maneira segura. Entre os principais serviços disponíveis estão a emissão de segunda via de boletos, consulta de extratos e acompanhamento de contratos de financiamento.

Para acessar a área restrita, o cliente deve entrar no site oficial do Bandes e realizar o login e senha cadastrada. Caso não tenha uma senha, é possível realizar o primeiro acesso seguindo as instruções disponíveis na plataforma.