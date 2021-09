Confira o funcionamento do Detran|ES nos feriados da Independência do Brasil e do Aniversário de Vitória

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) não funcionarão na próxima segunda-feira (06) e terça-feira (07), conforme Decreto Nº 1.073-S, publicado no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (1º). A medida também vale para a unidade localizada no Faça Fácil Cariacica.

Na próxima segunda-feira (06), as unidades estarão fechadas em razão do Dia de Nossa Senhora da Vitória, celebrado anualmente no dia 8 de setembro. O mesmo acontece, na terça-feira (07), em virtude do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil.

Na quarta-feira (08), o expediente será normal em todas as unidades do Detran|ES.

Atendimentos e provas

Os servidores do Detran|ES farão contato com os cidadãos que estavam com atendimento agendado, para a realização de serviços de veículos, nas Ciretrans e PAVs, na segunda-feira (06), a fim de buscar uma solução alternativa. O objetivo é fazer com que ninguém se sinta lesado.

Para aqueles que agendaram serviços da área de habilitação, como a coleta da biometria, por exemplo, o Órgão informa que eles poderão comparecer à agência em que o atendimento estava marcado, entre a próxima quarta (08) e sexta-feira (10), para realizar o serviço, sem a necessidade de novo agendamento.

Quem estava com prova teórica ou prática, agendada para a segunda-feira (06), terá o seu exame reagendado sem ônus. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a Coordenação de Provas, exclusivamente pelo Telegram @cetpdetranes / (27) 99985-7459.

Detran|ES 100% Digital

O Detran|ES destaca ainda que oferece mais de 60 serviços que podem ser realizados de forma on-line, direto no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de sair de casa e se dirigir até a Ciretran, e orienta que o cidadão verifique se pode realizar esse procedimento antes de agendar o atendimento presencial.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Ciretran, PAV ou a área específica, por meio das listas de contatos disponíveis em nosso site.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho

[email protected]