Confira o funcionamento do Detran|ES no feriado de Finados

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que as agências de atendimento (Ciretrans e PAVs) de todo o Estado, no Faça Fácil Cariacica e a Sede Administrativa do Órgão, localizada em Vitória, estarão fechadas nesta quinta-feira (02), devido ao feriado de Finados, e também nesta sexta-feira (03), em razão do ponto facultativo, conforme Decreto Nº 273-S, publicado em 02 de fevereiro de 2023, no Diário Oficial do Estado.

As Ciretrans, PAVs e a agência localizada no Faça Fácil Cariacica voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira (06), mediante agendamento prévio no site www.detran.es.gov.br ou no site www.facafacil.es.gov.br para serviços em Cariacica.

Serviços on-line

Os cidadãos que precisarem de algum serviço do Órgão que pode ser feito de forma on-line têm a opção de entrar no site www.detran.es.gov.br e acessar um dos mais de 60 serviços digitais disponibilizados, mesmo no período em que as unidades estarão fechadas.

É possível realizar os seguintes procedimentos diretamente no site: emitir boletos dos débitos do veículo para colocar a documentação em dia, imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e), consultar a pontuação da CNH, atualizar o endereço do condutor e do veículo e dar entrada em serviços de Renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações. Acesse os serviços on-line da área de Habilitação Acesse os serviços on-line da área de Veículos Acesse os serviços on-line da área de Infrações

