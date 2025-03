Confira o funcionamento das agências do Detran|ES no Carnaval

As agências de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em todo o Estado e a sede do Órgão em Vitória não funcionarão nas próximas segunda-feira (03), terça-feira (04) e quarta-feira (05), em razão do Carnaval e da Quarta-feira de Cinzas, conforme prevê o Decreto Nº 133-S/2025.

O atendimento retorna normalmente na quinta-feira (06), mediante o agendamento do serviço no site www.detran.es.gov.br.

Serviços on-line

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser utilizados mesmo no período em que as unidades estarão fechadas.

No site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), é possível acessar alguns procedimentos, como boletos para pagamento da documentação do veículo, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e), consulta de pontuação da CNH, solicitação para atualizar endereço do condutor e do veículo, início do processo de renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

Clique aqui para acessar os serviços on-line:

Fonte: GOVERNO ES