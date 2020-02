Confira o expediente da Ales na próxima semana

arrow-options Alan Santos/PR Wilson Witzel tenta reaproximação com Bolsonaro





Ao fim de uma entrevista concedida ao GLOBO, nesta quarta-feira (19), o governador Wilson Witzel (PSC) enviou uma mensagem de WhatsApp ao presidente Jair Bolsonaro, com quem já trocou farpas por meio de declarações públicas, convidando-o para assistir aos desfiles no seu camarote no Sambódromo durante o carnaval do Rio.

A iniciativa foi tomada após O GLOBO indagar Witzel sobre os políticos chamados para o espaço de três andares que o estado terá na Sapucaí durante o carnaval , após a cessão da área pela prefeitura.

Witzel afirmou que o camarote “é do governo do estado” e que convidou “todos os deputados estaduais, federais, senadores e prefeitos (fluminenses)”. Perguntado se havia feito um convite formal a Bolsonaro , respondeu: “Ele é bem-vindo, sem dúvida. Também vamos dançar ao som de samba”, disse, fazendo alusão à dança protagonizada pelo presidente e pelo prefeito Marcelo Crivella, semana passada, durante um evento no Rio.

Em seguida, Witzel pegou o celular e constatou que ainda não havia feito o convite a Bolsonaro. “Deixa eu ver se eu tenho o zap dele. Eu tenho o zap dele aqui! Estou convidando agora”, informou. Depois, pensou em voz alta enquanto escrevia: “Prezado senhor presidente, gostaria de convidá-lo…”