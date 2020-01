Confira o calendário de oficinas dos Editais da Cultura no mês de janeiro

As oficinas de capacitação para os Editais da Cultura 2019 estão em plena atividade no mês de janeiro. Os encontros e o plantões de tira-dúvidas organizados pela Secretaria da Cultura (Secult), além de informar sobre condições de participação, critérios de seleção e prazos, também são uma oportunidade para esclarecer dúvidas e orientar o público em diversos municípios do Estado. As atividades são gratuitas.



Além das ações produzidas pela Secult, coletivos e prefeituras em diversos municípios do Estado também estão oferecendo consultas gratuitas para os interessados em participar dos editais.

Coletivos

Participantes da rede Programa Cultura Conecta – ação da Secult de formação, intercâmbio e acesso à cultura – também estão promovendo oficinas de capacitação. Um exemplo ocorre no bairro Flexal 2, em Cariacica. O produtor cultural e idealizador do Instituto Aprender Cultura, Miquéias Gonçalves Silva, vai oferecer nos dias 08 (quarta) e 10 (sexta) a oficina de elaboração de projetos no Instituto Aprender Cultura, no horário das 14h às 17h. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar é necessário informar dados, como nome completo, endereço, telefone e e-mail, e os grupo/coletivo/instituição participante, pelo e-mail de inscrição: [email protected]

Já a Oficina de Elaboração Viveiro de Projetos, desenvolvida pelo produtor cultural e membro do coletivo Casa da Escada, Yuri Paris, será realizada no espaço cultural de mesmo nome, localizado no Centro de Vitória. A oficina tem como objetivos identificar o princípio dos projetos desenvolvidos ou idealizados pelos participantes e mostrar aos interessados as ferramentas teóricas, metodológicas e práticas para a confecção de projetos culturais. Serão três turmas em janeiro (o primeiro grupo acontece nos dias 10, 13 e 16; o segundo grupo nos dias 11, 14 e 17; e o terceiro grupo nas datas 12, 15 e 18 de janeiro, respectivamente). O valor para participar das oficinas é de R$ 360, com desconto de incentivo para as pessoas negras, LGBTQI+ e mulheres.

Norte do Estado

As prefeituras de São Mateus e de Nova Venécia também estão realizando consultas gratuitas para os interessados em participar dos Editais da Cultura 2019. Técnicos da equipe dessas prefeituras irão receber os proponentes e orientá-los sobre a elaboração e as condições de participação dos Editais, por ordem de chegada. Portanto, não será necessário realizar a inscrição. Nestas cidades, o gestor do Escritório Avançado da Secult na macrorregião Norte, Herialdo Plotegher, fará plantão especial para tirar dúvidas em Nova Venécia, no próximo dia 09 de janeiro (quinta-feira), das 15h às 20h, e, em São Mateus, no dia 10 de janeiro, das 14h às 20h. Nestes encontros, será necessário agendar por telefone (ver serviço).

Confira a agenda das oficinas a serem realizadas no começo de janeiro e escolha a mais próxima de sua região. Acompanhe o site e as redes sociais da Secult para mais informações sobre as atividades que serão oferecidas na Grande Vitória e no interior do Estado.

Dia 08/01 (quarta-feira)



Cariacica

Local: Centro Cultural Frei Civitella, Av. Expedito Garcia, s/nº, Campo Grande, Cariacica.

Horário: 19 horas.

Dia 13/01 (segunda-feira)



Alfredo Chaves



Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Educação, Rua Honorilda Santiago, nº 32, Bairro Santa Terezinha, Alfredo Chaves.

Horário: 18 horas.

Dia 14/01 (terça-feira)

Vargem Alta

Local: Auditório CRAS, Rua José João Sartori, s/nº, Centro, Vargem Alta, (ao lado do Ginásio Municipal).

Horário: 10 horas.

Dia 15/01 (quarta-feira)



Domingos Martins

Local: Centro Cultural Imperador, Av. Senador Jefferson de Aguiar, Centro, Domingos Martins.

Horário: 10 horas.

Santa Leopoldina

Local: Plenário da Câmara Municipal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rua Pres. Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Santa Leopoldina.

Horário: 18h30.

Plantão tira dúvidas sobre Editais 2019

Dia 09/01 (quinta-feira)



Nova Venécia



Local: Casa de Pedra, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rua Muniz Freire, s/nº, Centro de Nova Venécia.

Horário: 15 às 20h.

Será necessário agendar pelo telefone (27) 99635-0110.



Dia 10/01 (sexta-feira)



São Mateus



Local: Estação Cidadania, Rua Fernando Jogaib, s/nº, Ayrton Senna, São Mateus.

Horário: 14h às 20h

Será necessário agendar pelo telefone (27) 99951-9050.





Dia 10/01 (sexta-feira)

Sede da Secult

Local: Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51, Enseada do Suá, Vitória.

Horário: 10h às 12h

Atenção: o interessado em participar do plantão deste dia deverá se inscrever pelos telefones (27) 3636-7115 ou 3636-7116, até o dia 09 de janeiro.



Orientação para elaboração de projetos em São Mateus

Datas: 08, 09, 10,13, 14, 15, 16, 17 e 20 de janeiro.

Horário: das 15h às 17 horas.

Local: Estação Cidadania-Esporte (antiga Praça CEU), Rua Fernando Jogaib, Quadra 3, bairro Ayrton Senna, São Mateus.

Mais informações pelos telefones (27) 3763-1565 / 3767-8553 / 3763-1008

E-mail: [email protected]

Orientação para elaboração de projetos em Nova Venécia

Datas: 07, 08, 08, 09 e 10 de janeiro

Horário: 14h às 17h.

Local: Casa de Pedra, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rua Muniz Freire, s/nº, Centro de Nova Venécia.

Mais informações pelo telefone (27) 3752-6995.

E-mail: [email protected]

Oficina de elaboração de projetos no Instituto Aprender Cultura – Cariacica

Datas: 08 e 10 de janeiro.

Local: Instituto Aprender Cultura, Rua da Liberdade, 813, 3º pavimento, bairro Flexal 2, Cariacica.

Horário: 14h às 17h.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

Para participar é necessário mandar dados com nome completo, endereço, telefone, e-mail e grupo/coletivo/instituição participante pelo e-mail de inscrição: [email protected].

Mais informações pelo telefone (27) 99617-6245.

Oficina de elaboração de projetos – Viveiro de Projetos, do coletivo Casa de Escada.

Datas:

Primeira turma: 10, 13 e 16 de janeiro.

Segunda turma: 11, 14 e 17 de janeiro.

Terceira turma: 12, 15 e 18 de janeiro.

Local: Espaço Cultural Casa da Escada, rua Augusto Calmon 90, Centro de Vitória.

Mais Informações pelo telefone (27) 99753-9277.

Link de inscrição: https://forms.gle/1jZHaRuCnbdSnvsX7

O valor para participar das oficinas é de R$ 360, com desconto de incentivo para pessoas negras, LGBTQI+ e mulheres.

