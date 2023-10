Confira lista das doenças autoimunes mais comuns relacionadas à Covid

Revisão de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha elencou doenças autoimunes cujo gatilho foi associado à Covid

Desde o início da pandemia, surgem evidências de que a inflamação sistêmica que caracteriza a Covid-19 pode ser um gatilho para doenças autoimunes.

Cientistas brasileiros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ajudaram a explicar o fenônomeno mostrando que o vírus aumenta a produção de autoanticorpos, que são células de defesa direcionadas a reconhecer proteínas do próprio organismo.

No período pós-infecção, em seguida ao bug inflamatório, os autoanticorpos podem atacar tecidos do próprio corpo, de maneira semelhante às doenças autoimunes. Aí estaria a explicação para pacientes que não tinham problemas imunológicos e, de repente, no pós-Covid começaram a apresentá-los.

Em um trabalho de revisão científica, o cardiologista norte-americano Eric Topol, especialista em inteligência artificial, apontou as 11 doenças autoimunes mais comuns em quadros pós-Covid. Para a análise, Topol, que é autor do best seller Deep Medicine, partiu de três grandes estudos realizados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

“Precisamos compreender melhor agora como a desregulação do nosso sistema imunitário, que pode ocorrer devido a uma infecção por Covid, pode estar associada a uma doença autoimune grave. Embora tenhamos reconhecido plenamente que as pessoas com doenças autoimunes são mais vulneráveis ​​à Covid e aos resultados adversos, a mudança disso – que a Covid pode tornar algumas pessoas vulneráveis ​​a doenças autoimunes – é a novidade”, afirma Topol.

1. Artrite

De acordo com os estudos, as pessoas com Covid-19 têm 45% mais de chances de desenvolver artrite reumatóide, doença autoimune que afeta as articulações.

2. Espondilite anquilosante

A infecção por coronavírus aumenta o risco de desenvolver espondilite anquilosante em 21%. A doença é caracterizada pela inflação das grandes articulações, como coluna, quadris e ombros.

3. Lúpus

De acordo com as pesquisas, pessoas que tiveram Covid têm 30% mais probabilidade de desenvolver lúpus, desordem no sistema imunológico que elva o corpo a atacar seus próprios tecidos, como a pele, as articulações, os rins e o cérebro.

4. Dermatomiosite

A Covid aumenta o risco de desenvolver a dermatomiosite em 20%. A doença é uma inflamação nos tecidos que provoca fraqueza muscular e erupção cutânea.

5. Esclerose sistêmica

A infecção por Covid aumenta o risco de esclerose sistêmica em 20%. O quadro é caracterizado por alterações degenerativas nas articulações e nos órgãos internos, além de anormalidades nos vasos sanguíneos.

6. Síndrome de Sjogren

A Síndrome de Sjogren é uma condição autoimune que ataca as glândulas que produzem suor. O problema é 26% mais provável após o paciente ter passado por episódios de Covid-19.

7. Doença mista do tecido conjuntivo

Aqueles que tiveram Covid têm 20% mais probabilidade de desenvolver a doença mista do tecido conjuntivo. Ela é caracterizada pelo espessamento anormal da pele, tecido subjacente e outros órgãos.

8. Doença de Behçet

Pessoas com Covid têm 19% mais chances de desenvolver a doença de Behçet. Ela causa inchaço crônico dos vasos sanguíneos.

9. Polimialgia reumática

Pessoas que tiveram Covid têm 20% mais casos da polimialgia reumática, que causa dores musculares e rigidez de movimentos.

10. Vasculite

A infecção por Covid aumenta o risco de desenvolver vasculite em 26%. O problema é uma inflamação nos vasos sanguíneos.

11. Psoríase

A pesquisa também revelou que a Covid-19 pode aumentar o risco de psoríase, uma doença de pele caracterizada por coceira e erupções na pele.

Embora as razões exatas por trás dessas associações ainda precisem ser compreendidas, o estudo enfatiza a importância de entender como a Covid-19 pode afetar o sistema imunológico a longo prazo e suas implicações na saúde das pessoas.