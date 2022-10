Confira eventos de conscientização sobre o câncer de mama nesse mês

O mês de outubro é conhecido por ser o mês de conscientização do câncer de mama, uma das doenças que mais mata mulheres em todo o mundo. No mês, membros da sociedade civil e entidades públicas e privadas se unem em torno da divulgação de informações que possam levar à prevenção e a detecção precoce da doença.

Confira, abaixo, os principais eventos relacionados ao Outubro Rosa durante o mês.

Nosso Papo Rosa

Foto: Wagner Assis Sabrina Chagas e Maria Júlia Calas organizam evento gratuito sobre câncer de mama no Centro do Rio

As médicas Maria Júlia Calas e Sabrina Chagas se uniram para o Outubro Rosa e promovem no sábado, dia 15/10, às 9h, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, a 20 º edição do evento Nosso Papo Rosa.

O evento tem como iniciativa a conscientização sobre o câncer de mama para as mulheres cariocas e terá a participação de diversos especialistas em nutrição, mastologia, oncologia, radioterapia e fisioterapia. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (21) 96786-6331.

Evento: Nosso Papo Rosa

Data: 15/10

Horário: 9h

Local: Teatro Riachuelo – R. do Passeio, 38/40 – Centro do Rio (próximo a estação de metrô da Cinelândia).

Inscrições: (21) 96786-6331 – Whatsapp.

Coletivo do Bem

Foto: Divulgacao A iniciativa de conscientização é sediada na loja do Coletivo do Bem, e se estende até o início de Novembro

O Instituto Romatt de Combate ao Câncer e a Rede Feminina Voluntária de Combate do Câncer Mauá (REFEMA) promovem uma mês completo de programação gratuita em prol da campanha do Outubro Rosa no Mauá Plaza Shopping.

O evento do Instituto Romatt acontece até domingo (16) e vai contar com arrecadação de lenços e cabelos, vendas de camisetas, bonés, squeezes e brigadeiro do bem.

A partir de terça-feira (18), até domingo (30), a Rede irá promover a venda de artesanatos inéditos, doação de cabelo e leite em pó e distribuição de lacinhos.

Evento: Coletivo do Bem

Data: Todo o mês

Local: Mauá Plaza Shppping

Fundação Laço Rosa

Foto: Divulgacao O evento venderá 12000 peças novas para o recente projeto Ponto a Ponto

Em parceria com a varejista Shein, a Fundação Laço Rosa vai realizar um bazar beneficente no Espaço Alves Rodrigues, no bairro Pinheiros, em São Paulo.

O evento ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro, das 14h às 20h, e terá como objetivo arrecadar fundos para o projeto Ponto a Ponto, responsável pela capacitação profissional de pessoas impactadas pelo câncer e pessoas moradoras de regiões vulneráveis.

Evento: Bazar

Data: 14, 15, e 16 de outubro

Horário: 14h-20h



Local: Rua Alves Guimarães 85 – Pinheiros / Sp

Corte Solidário

Divulgação Projeto é parceria entre Pfizer e a ONG Cabelegria

O Coletivo Pink, projeto colaborativo realizado pela Pfizer, realiza a quinta edição do Corte Solidário, movimento que busca quebrar paradigmas sobre o câncer de mama.

Neste ano, o evento será realizado no Largo da Batata, em Pinheiros, neste sábado (dia 15), das 10h às 18h. Em parceria com a ONG Cabelegria, que fabrica perucas para as pacientes de câncer de mama, será feita a captação de doação de fios para as mulheres afetadas pela doença.

Evento: Coletivo Pink

Data: 15 de outubro

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 860, São Paulo (SP)

