Confira dicas sobre cuidados durante as vendas de carros na pandemia

Divulgação Kia Rio da linha 2021 tem novos jogos de rodas, faróis e lanternas de LED e versão híbrida leve

A Kia vai adotar uma série de novidades no hatch compacto Rio no mercado europeu a partir do fim do ano. O modelo chegou ao Brasil no fim de janeiro, vindo do México e deverá levar mais tempo para receber as novidades, provavelmente, apenas no primeiro semestre de 2021.

A principal alteração no Kia Rio 2021 fica por conta do sistema híbrido leve, que usa motor elétrico ligado ao virabrequim para dar um impulso para vencer a inércia, o que acaba ajudando a economizar combustível, assim como acontece nos modelos EQ Boost, da Mercedes . Além disso, também consegue-se alguma redução de emissão de poluentes.

Com o novo motor 1.0 turbo que funciona com ajuda do elétrico, os níveis de emissões foram reduzidos entre 8,1% e 10,7%, de acordo com as medições da fabricante. Na comparação com o motor atual, ganha-se 16% de força, chegando nos 20,4 kgfm transmitidos para as rodas dianteiras, com freios regenerativos.

Entre as mudanças, destacam-se retoques bem discretos, tanto por fora quanto por dentro, além da inclusão de novos dispositivos eletrônicos de segurança que normalmente são encontrados em modelos de maior valor agregado. Como parte do pacote de novidades também está o sistema multimídia atualizado, com tela de 8 polegadas e conectado ao celular sem uso de fio.

Ainda como destaque das versões renovadas do hatch compacto , vale lembrar que o multimídia agora passa a ser conectado à internet e pode contar com GPS que informa a situação em tempo real, bem como os principais pontos de interesse, entre os quais restaurantes, teatros, hotéis e postos para reabastecimento.

A grade dianteira mais estreita, bem como os novos jogos de rodas de aro 16, bem como faróis e lanternas com LED no lugar das lâmpadas convencionais também estão entre as principais mudanças na linha 2021 do Kia Rio , que também passa a ter disponíveis itens como aleltas de ponto cedo e mudança indevida de faixa, entre outros.