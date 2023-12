Confira dicas de maquiagem e cabelo para o Ano Novo de 2024

Reprodução/Divulgação Dicas de maquiagem e cabelo para o Ano Novo





O ano de 2024 já está chegando e sempre ficamos com aquela dúvida do que queremos usar de maquiagem e de penteados na virada do ano. Para isso, confira algumas dicas para arrasar com praticidade, estilo e confiança no ano novo.

Maquiagem Deslumbrante:

1. Olhos Cativantes : Explore o encanto dos tons metálicos, como dourado e prateado, para realçar seus olhos. Um toque de glitter sutil traz o brilho perfeito para a celebração.

2. Esfumado Festivo : Adote um esfumado suave com tons de cobre ou burgundy para um visual sofisticado e moderno. Destaque seus olhos e conquiste a noite.

3. Use iluminador nas áreas-chave para um brilho natural e radiante.

4. Experimente um delineado gráfico para um toque ousado e contemporâneo.

5. Fixe a maquiagem com spray fixador para garantir uma aparência impecável até o último segundo da festa.





Penteados Descomplicados:

1. Coque Despojado : Um coque descontruído, com algumas mechas soltas, é a escolha perfeita para um visual elegante sem esforço.

2. Rabo de Cavalo Chic : Eleva o seu estilo com um rabo de cavalo alto, adicionando glamour ao enrolar uma mecha de cabelo ao redor da base.

3. Ondas de Praia Deslumbrantes : Crie ondas suaves e descontraídas para um look praiano que combina perfeitamente com a atmosfera de celebração.

4. Utilize acessórios, como presilhas ou tiaras, para adicionar um toque festivo.

5. Fixadores de cabelo garantem que o penteado permaneça intacto durante toda a noite.





