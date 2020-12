Confira como Vênus em Sagitário movimentará suas relações

Lúcia Agostinho Confira como Vnus em Sagitrio movimentar suas relaes

Sagitário é um Signo que anseia por liberdade, por expansão, por novas experiências. Então, neste período de Vênus em Sagitário, tendemos a buscar caminhos que nos tragam liberdade. Ou seja, é momento de escolher aquilo que faz com que você se sinta liberta, e não aprisionada. Relações, situações, sentimentos. O que, mesmo sabendo que lhe tira a liberdade, você ainda está insistindo em escolher? Vênus em Sagitário nos traz, justamente, esta clareza acerca de como escolher melhor os nossos próprios caminhos, as nossas próprias verdades.

É momento de valorizar mais os seus próprios ideais e filosofias. Escolhendo colocar em prática o que vai de encontro com sua verdade, com sua fé, com suas crenças.

VÊNUS EM SAGITÁRIO NOS RELACIONAMENTOS

Vênus é o planeta que, por reger as nossas escolhas, também rege as nossas relações, as pessoas com quem escolhemos estar. Sendo assim, Vênus também rege os relacionamentos em si.

Vênus em Sagitário, que anseia por liberdade, traz desconfortos quando se está em uma relação em que a liberdade não existe. Sendo assim, a temporada de Vênus em Sagitário tende a trazer a necessidade de se ajustar relações que aprisionam, relações em que se não é possível ser verdadeira, porque, de alguma forma, o outro não lhe permite. Estas situações desconfortantes vêm à tona, justamente pra que se possa tomar uma decisão. E, se o ajuste não for possível, existe a tendência ao rompimento.

Reflita: você se sente livre em sua relação?

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

TEXTO: Lucia Agostinho | Astróloga e Terapeuta Holística

INSTAGRAM: @lucia.fortunica

LEIA TAMBÉM: