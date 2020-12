Confira como Vênus em Sagitário movimentará suas relações

Lúcia Agostinho Confira como Vnus em Sagitrio movimentar suas relaes

Sagitário é um Signo que anseia por liberdade, por expansão, por novas experiências. Então, neste período de Vênus em Sagitário, tendemos a buscar caminhos que nos tragam liberdade. Ou seja, é momento de escolher aquilo que faz com que você se sinta liberta, e não aprisionada.

Relações, situações, sentimentos. O que, mesmo sabendo que lhe tira a liberdade, você ainda está insistindo em escolher? Vênus em Sagitário nos traz, justamente, esta clareza acerca de como escolher melhor os nossos próprios caminhos, as nossas próprias verdades.

É momento de valorizar mais os seus próprios ideais e filosofias. Escolhendo colocar em prática o que vai de encontro com sua verdade, com sua fé, com suas crenças.

VÊNUS EM SAGITÁRIO NOS RELACIONAMENTOS

Vênus é o planeta que, por reger as nossas escolhas, também rege as nossas relações, as pessoas com quem escolhemos estar. Sendo assim, Vênus também rege os relacionamentos em si.