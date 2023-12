Confira como será o funcionamento dos parques estaduais no fim de ano

Quem deseja visitar um dos parques estaduais neste período de fim de ano, deve ficar atento aos dias de funcionamento, que serão diferenciados em função do Natal e do Ano Novo. Todos os parques estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2024. Nos demais dias, o funcionamento será normal.

A exceção é o Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, que estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e as praias são de livre acesso e autoguiadas. Vale destacar que Itaúnas não tem portaria para restrição de acesso, porém a unidade de conservação não terá expediente administrativo no Natal e Ano Novo.

Visitação

Os parques estaduais são ótimas opções de lazer ao ar livre e contato com a natureza, além de terem visitação gratuita. Mas antes de visitá-los, é importante observar as regras de funcionamento de cada um. Confira abaixo:

Parque Cachoeira da Fumaça



Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-484, distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.

Parque Estadual Forno Grande



Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada ao pico:

https://agenda.es.gov.br/servicos/forno%20grande

Endereço: Estrada rural s/n, distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

Parque de Itaúnas



Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, Espírito Santo.

Parque Paulo César Vinha



Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari, Espírito Santo.



Parque Estadual Pedra Azul



Agendamento para visitação ou para escalada até o topo:

https://agenda.es.gov.br/servicos/pedra%20azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03, distrito Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo.

Mais informações: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais.

