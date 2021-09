Confira como será o funcionamento do Bandes no feriado da Independência

Com o feriado da Independência, confira como ficará o funcionamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) na próxima semana. Na segunda-feira (06), o Bandes atuará em regime de plantão, das 12h às 18h, com os serviços de atendimento ao cliente e alguns serviços internos. Na terça-feira (07), feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, não haverá expediente.

Já na quarta-feira (08), feriado em Vitória, o expediente retorna normalmente. O atendimento também fica disponível pelo site do Bandes (www.bandes.com.br) ou pelo e-mail [email protected]

Texto: Nayne Oliveira

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

[email protected]

Informações à imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]