Confira como os signos são na ceia de Natal

A ceia de Natal é um evento marcante do ano. A reunião da família e amigos, junto com as comidas natalinas, é uma festa que nunca se sabe o que vai acontecer no final. Isso porque cada signo tem o seu próprio jeito de lidar com a ceia de natal, então imagina reunir diferentes signos em um mesmo ambiente? Tudo pode acontecer! Pensando nessa diversidade de personalidades, veja uma descrição divertida dos signos na ceia de Natal .

Além disso, não esqueça que a pandemia não acabou! O ideal é reunir na ceia de Natal apenas um grupo pequeno de pessoas. Também deixe o ambiente ventilado, com as janelas abertas, e retire a máscara só quando for comer, ok? Com algumas atitudes simples é possível curtir o Natal com mais segurança.

O jeito de ser dos signos na ceia de Natal

Áries

Na ceia de Natal, a pessoa de Áries vai estar entusiasmada com as comidas natalinas, porém, é só alguém tocar em um assunto que ele tem uma opinião contrária para começar uma discussão.

Touro

Quem é de Touro vai chegar na ceia de Natal com um único propósito: comer o máximo possível. Não vai se importar com as discussões da família enquanto seu pratinho estiver cheio de delícias.

Gêmeos

A pessoa de Gêmeos vai chegar na ceia de Natal querendo saber das novidades. É a tia que costuma perguntar dos “namoradinhos” e não tem vergonha de tocar em assuntos mais delicados – tudo para saber de uma fofoca quentinha.

Câncer

Na ceia de Natal, Câncer vai ficar ao lado das pessoas que não via há tempo. Vai querer puxar papo sobre recordações do passado e vai ficar feliz se alguma tia pegar o álbum de família para rever fotos antigas.

Leão

A pessoa de Leão será o destaque da noite. Vai chamar atenção pela roupa, pela make ou pelas novidades. Também é a pessoa que vai querer servir o prato principal da ceia.

Virgem

A pessoa de Virgem se destaca após a ceia de Natal, porque é aquela que vai querer ajudar na arrumação da casa. Também fará parte do preparo da refeição e ficará radiante se a família elogiar o seu bom trabalho.

Libra

Quem chega atrasado na ceia de Natal é a pessoa de Libra. Isso porque ela vai ficar indecisa sobre qual roupa usar e, com tantas coisas para pensar, pode esquecer de levar a sobremesa.

Escorpião

Na ceia de Natal, esse signo vai passar longe das pessoas mais fofoqueiras e, se ele for pego por alguma tia intrometida, que joga várias perguntas para pescar alguma fofoca, o(a) escorpiano(a) vai saber como sair da situação com um sorriso enigmático no rosto e sem revelar nada sobre sua vida íntima.

Sagitário

Quem é de Sagitário vai estar repleto de energia durante a ceia de Natal. Por isso, é a pessoa que irá correr atrás dos gatos da casa e não vai deixar de fazer piadinhas com cada pessoa que estiver na festa.

Capricórnio

A pessoa de Capricórnio fica incomodada com atrasos. Então, é quem vai olhar torto para quem chegar atrasado e também, assim como o signo de Touro, é quem vai reclamar do atraso da ceia de Natal.

Aquário

A pessoa que vai querer ir embora mais cedo é, em geral, de Aquário. Ela prefere a paz da sua casa em vez do barulho das discussões sem fim da família.

Peixes

As crianças vão correr atrás da pessoa de Peixes na ceia de Natal, porque é quem mais brinca com elas. Esse signo é o mais amigável de todos, então ficar ao lado dele é sempre uma boa escolha.

