Confira como liberar espaço no WhatsApp e melhorar o desempenho do celular

Com a memória interna cheia, o aparelho começa a travar e apresenta lentidão. O acúmulo de “lixo eletrônico” deixa seu aparelho lento e com episódios de travamento.

O WhatsApp pode ser o responsável por diversos travamentos em seu celular. As várias conversas e grupos podem ocupar mais de uma dezena de GB em arquivos. A situação piora se as mídias mais desnecessárias não forem excluídas com frequência.

Liberar espaço no mensageiro pode ser bastante útil e evita a exclusão de outras coisas mais importantes. Apesar dessa ação ser bastante óbvia, o WhatsApp ainda guarda alguns recursos bem escondidos.

A partir de agora, os problemas envolvendo o excesso de arquivos do WhatsApp serão resolvidos. Basta seguir o passo a passo:

1 – Localize os arquivos que mais ocupam memória

– Abra o WhatsApp e clique nas “Configurações” (no caso do iPhone a opção é “Ajustes”);

– Acesse as opções de armazenamento de dados;

– Depois clique em “Gerenciar Armazenamento”.

Neste momento, será possível observar a quantidade de GBs utilizados. Depois é preciso acessar a seção “Analisar e apagar itens”. Ela se divide em:

– Maior do que 5MB;

– Encaminhados com frequência.

Logo abaixo estarão dispostas as conversas no aparelho. Neste local estão os grupos e contatos que mais armazenam dados no WhatsApp.

A partir das informações apresentadas, o usuário conseguirá excluir os arquivos mais pesados. É possível apagar tudo de uma única vez ou deletar aos poucos.

2 – Impedindo baixar arquivos de forma automática

Vale a pena impedir o download automático de arquivos nas suas conversas. Isso evita baixar coisas repetidas ou completamente inúteis. Por consequência, também impede a sobrecarga da memória interna do celular.

– Vá nas configurações do WhatsApp;

– Selecione a opção que fala sobre o uso de dados;

– Agora é só acessar a área de “Download automático” e configurar da forma como achar melhor.

Obs.: os termos podem sofrer alterações de acordo com a sua versão do aplicativo ou do sistema operacional. Contudo, as etapas sempre serão as mesmas.