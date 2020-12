Confira como funcionará o expediente especial de final de ano do Bandes

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) irá funcionar em horário especial neste final de ano. Na quinta-feira (24), o atendimento ao público será das 9h às 12h, com atendimento presencial e on-line nas áreas de Tesouraria, Cobrança, Ouvidoria e no Espaço de Atendimento Bandes. Já na quinta-feira (31), não haverá expediente.

O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Para qualquer dúvida, contate o 0800 283 4202 ou envie um e-mail para [email protected]

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

[email protected]

Bandes Atende: 0800 283 4202

Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória

App disponível para Android e iOS

