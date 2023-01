Confira as sete novas picapes que serão lançadas no Brasil em 2023

Divulgação/Chevrolet Chevrolet Montana é o primeiro lançamento da leva das novas picapes

As picapes se tornaram as queridinhas do mercado brasileiro ao longo do ano de 2022. A Fiat Strada foi o carro mais vendido do Brasil por vários meses do ano passsado , e a onda deve continuar, basta ver a quantidade de novidades que o mercado reserva para 2023.

Além de modelos novos, o mercado também vai receber picapes renovadas, como são os casos da Volkswagen Saveiro e Amarok , ambas marcadas para serem reestilizadas, segundo indica o site Autos Segredos .

Também há novas configurações para picapes já lançadas. A Ford já confirmou a Maverick híbrida ; a Fiat prepara a Strada 1.0 turbo; e a Chevrolet deve lançar uma nova versão da S10 , que, por sua vez, terá nova geração em 2024.

Separamos os principais modelos em uma lista, confira.

Chevrolet Montana

Divulgação/Chevrolet Chevrolet Montana chega às concessionárias em fevereiro

A terceira geração da Montana tem ligação com as antigas apenas no nome. O modelo se tornou uma picape média pequena , cujas dimensões se encaixam entre a Fiat Strada e Toro. Equipada com motor 1.2 turbo de 133 cv, a picape da Chevrolet chega aos concessionários em fevereiro.

Chevrolet Silverado

Divulgação Chevrolet Silverado já chegou a ser vendida no Brasil nos anos 90

Grande, abrutalhada e pronta para a briga, essa é a nova Chevrolet Silverado . O segmento das picapes peso pesadas será um dos mais movimentados. Sabemos que é o nicho do nicho, uma vez que tais modelos são voltados ao segmento premium, mais especificamente para aqueles compradores que desejam um veículo de luxo capaz de aguentar a lida do campo ou desfilar pelas cidades, ainda que de maneira desengonçada. Afinal, nossas ruas não são exatamente largas como as presentes nos EUA. O lançamento será em outubro de 2023 .

Ford F-150

Divulgação Ford F-150 deve desembarcar ainda no primeiro semestre do ano

O veículo mais vendido dos Estados Unidos teve a sua importação confirmada no ano passado, e vai chegar ao Brasil ainda no primeiro semestre. Será uma concorrente de peso (com trocadilho) para a RAM, com direito a motor V8 e estilo abrutalhado. Com a chegada da também rival Chevrolet Silverado , a F-150 vai repetir o conflito que as três vivem no mercado norte-americano.

Ford Ranger

Ford/Divulgação Nova geração da Ford Ranger chegará logo depois da F-150

Embora a Ranger tenha dado origem à nova Amarok, somente a picape da Ford será trazida para o Brasil , enquanto a da Volkswagen permanecerá quase como está, ou seja, sem briga fratricida por aqui. A nova geração tem estilo inspirado na F-150, será produzida na Argentina e deve desembarcar por aqui no final do primeiro semestre, logo depois da irmã maior.

Great Wall Poer

Divulgação Great Wall Motors Poer será o primeiro modelo da marca feito no Brasil

Uma marca chamada Great Wall (grande muralha) não poderia ter planos pequenos . O fabricante chinês está vindo com tudo para o Brasil e comprou a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, interior de São Paulo, para produzir seus modelos por aqui. A picape média GWM Poer será a responsável por inaugurar a planta.

Peugeot Landtrek

Divulgação Peugeot Landtrek será vendida pela Fiat, mas talvez também seja comercializada pela marca francesa

Fiat ou Peugeot? Ainda não sabemos qual marca do grupo Stellantis será a responsável pela comercialização da primeira versão da picape média , a mais provável é a italiana, uma vez que ela foi a responsável pela divulgação do modelo . Seja como for, podemos esperar por um modelo com melhor custo-benefício em relação aos rivais.

Ram 1200

Divulgação A Ram 3500 foi o primeiro modelo da marca importado oficialmente para o país

A Stellantis está extraindo cada gota do potencial da fábrica de Goiana, Pernambuco, de onde saem todos os projetos baseados na plataforma small wide da Fiat e Jeep. Antecipada pelo Autos Segredos , a RAM 1200 será feita sobre a mesma base monobloco dos companheiros de linha de montagem , sendo o maior projeto produzido por lá. Maior até mesmo que o Jeep Commander, mas bem menor do que a 1500 e 3500 (foto). Muito menos. Seja como for, vai ultrapassar os 4,91 metros de comprimento da Fiat Toro .

Fonte: IG CARROS