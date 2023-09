Redação EdiCase Confira as previsões de outubro para o signo de Libra

Este será um mês importante para se conectar com o seu brilho pessoal, com a sua força interior e com a sua capacidade de resolução. Além disso, o período será favorável para tomar as próprias decisões, bem como validá-las.

No início do mês, a tendência será que seus projetos fluam bem. Você terá bastante vitalidade, alegria em viver e energia para ir atrás das suas conquistas . Logo, aproveite bem esta fase, direcionando a sua energia para o que realmente quer ou para ter clareza sobre isso.

Depois, por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você viverá momentos desafiadores e se conectará com o medo de perder as coisas importantes para você. Portanto, cuide do que já conquistou, mas lembre-se que os valores internos são o que realmente te sustentam. Afinal, será essencial perceber o valor da segurança construída internamente.

Fase desafiadora nos relacionamentos

A tendência será que o setor afetivo enfrente uma fase de tensões, na qual haverá encerramentos. Nesse sentido, procure fazer um balanço de tudo o que viveu no último ano e dos seus comportamentos nas relações , observando-se com responsabilidade, cautela e paciência. Devido a essas finalizações, as coisas irão parecer confusas no início. Logo, para solucionar tudo isso, tente também mergulhar em seu interior, encarando os seus medos e fantasmas.

Além disso, busque se recolher e se harmonizar com os sentimentos desconfortáveis que poderão surgir, compreendendo que eles são um indicativo que as coisas não estão fluindo bem.

Período pede cautela no setor financeiro

No início do mês, você continuará a viver uma fase importante para batalhar pelas suas conquistas e dedicar energia em prol da segurança financeira e das realizações. No entanto, por volta da metade do mês, imprevistos poderão ocorrer, trazendo à tona situações que pareciam encerradas.

Será o momento de reavaliar os alcances materiais e de lidar com o dinheiro de maneira consciente. Afinal, a tendência será que gaste por impulso na intenção de aliviar os desconfortos. No caso, aproveite a energia de outubro para direcionar o seu foco e para compreender quais os recursos necessários para alcançar as realizações desejadas.

Por astróloga Thaís Mariano

Fonte: Mulher