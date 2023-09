Vanessa Tuleski Confira as previsões de 10 a 16 de setembro de 2023

As previsões para o período de 10 a 16 de setembro trazem ótimas notícias: Mercúrio retoma o movimento direto a partir da sexta-feira, dia 15.

Com o fim do período retrógrado de Mercúrio, podemos esperar uma melhora na comunicação e na compreensão interpessoal em geral. Além disso, tomar decisões e fazer compras pode se tornar uma tarefa mais simples.

Deseja saber mais? Confira abaixo o resumo astrológico da semana:

O Sol forma um trígono com Júpiter até a terça-feira, dia 11;

A partir de quarta-feira, dia 12, o Sol estabelece um trígono com Urano;

Mercúrio retoma o movimento direto a partir da sexta-feira, dia 15;

Vênus continua em quadratura com Júpiter;

Vênus faz sextil com Marte;

O Sol e a Lua se opõem a Netuno

Até terça-feira: o Sol forma trígono com Júpiter

Este é um dos dois aspectos positivos do Sol nesta semana.

Até a terça-feira, dia 11, este trígono sugere a tendência a bom humor e disposição para lidar com as pequenas frustrações do cotidiano, sem se deixar levar pela irritação.

Além disso, você pode sentir uma visão mais ampla da vida e dos seus próprios desejos. Pode ser um bom momento para materializar o que você almeja com um Quadro dos Desejos, por exemplo. Você pode aprender a fazer o seu aqui .

A partir da quarta-feira: o Sol faz trígono com Urano

O segundo aspecto positivo do Sol na semana é o trígono com Urano.

Este trígono do Sol com Urano sugere a tendência a inovações e mudanças positivas no dia a dia e na saúde. Isso pode desencadear uma energia mais criativa e uma capacidade maior de resolver problemas de maneira inovadora.

Na sexta-feira: Mercúrio volta ao movimento direto

Na sexta-feira (15), mais boas notícias: Mercúrio retoma o movimento direto!

Este é um movimento que é bastante positivo após a sensação de travamento que o período retrógrado de Mercúrio costuma trazer.

Desse modo, a comunicação e as interações diárias devem fluir mais facilmente, tornando tudo mais tranquilo. Além disso, tomar decisões e realizar compras fica favorecido.

Vênus faz quadratura com Júpiter

Desde 17 de agosto, Vênus em Leão está em quadratura com Júpiter em Touro, um aspecto que persiste até 22 de setembro.

Portanto, como Júpiter é associado ao superlativo, essa configuração pode sugerir expectativas inflacionadas, por exemplo, assim como exagero em outras áreas da vida.

Assim, isso pode dificultar a apreciação das coisas boas que você está vivenciando, mesmo em momentos positivos. Não se esqueça da importância de cultivar a gratidão .

Vênus faz um sextil com Marte

Neste e na próxima semana, Vênus em Leão faz um sextil com Marte em Libra, criando um cenário excelente para o amor!

Caso você esteja em um relacionamento, pode sentir um aumento da química entre você e a pessoa parceira. E, para quem não estiver em uma relação, há disposição de sobra para a paquera, com altas chances de química.

Pode ser possível sentir as relações, de um modo geral, mais francas e abertas, em uma semana que já começa com um tom otimista.

Além disso, este aspecto aponta, também, para oportunidades de negócios em alta.

Sol e Lua em oposição com Netuno

Na quinta-feira (14) ocorre uma Lua Nova em Virgem com uma oposição com Netuno. O Sol também ficará oposto a Netuno, indo até a sexta-feira da próxima semana, a partir deste evento lunar.

Nesse período, o foco estará na saúde, com possíveis sentimentos de vulnerabilidade tanto física quanto emocional, para você e aqueles próximos a você. Portanto, esta semana é especialmente importante para cuidar de si e das pessoas que você ama.

