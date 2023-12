Confira as novidades de estilo para 2024

FreePik As novidades de estilo para 2024

O mundo da moda já prepara novidades em 2024. As primeiras pistas sobre o que está por vir já estão surgindo nas vitrines das lojas e, o que foi recentemente apresentado nas passarelas nos últimos meses passa a ser estilizado e traduzido pelas principais marcas para se encaixar perfeitamente no guarda-roupa diário, tanto do público feminino quanto do masculino.

Para Pamela Pallazzini, gerente de estilo da marca Anjuss, o design das peças deve considerar bastante a questão do confort wear. “A moda em 2024 vai prezar por uma estética mais simples, confortável e despojada, valorizando o minimalismo e focando na diferenciação através do tecido e das modelagens. Em contrapartida, também deve ser tendência o uso de roupas mais coloridas, divertidas e que conferem um ar de maior positividade”.

Neste artigo, reunimos as principais tendências de moda que irão dominar o cenário no próximo ano, começando pelo verão.

Cropped – O Cropped está em evidência há bastante tempo e continua sendo muito explorado. Segundo a gerente de estilo da marca Anjuss, Pamela Pallazzini, ele promete não sair de moda tão cedo, tanto os tradicionais, quanto os com cortes e comprimentos repaginados. “O cropped pode ser combinado com saias, shorts, calças, jeans de cintura baixa e alta e até mesmo sobreposições com vestidos, salopetes ou blusas mais longas”, diz Pamela.

Segundo ela, essa versatilidade torna possível criar uma variedade de looks, desde casuais até mais elegantes. Além disso, muitas pessoas apreciam o conforto do cropped, especialmente em climas quentes, pois permite que a pele respire e oferece liberdade de movimento.

Calças Cargo – Outra tendência que segue em alta no ano que vem são as calças cargo, que estão desde o final de 2022 sendo sucesso entre celebridades e fashionistas. “A exemplo do cropped, a calça cargo é uma peça que vem sendo repaginada e que vale a pena investir, pois pode ser utilizada em todas as estações”, afirma Pamela.

A estética urbana tem influenciado fortemente a moda contemporânea, e as calças cargo se encaixam perfeitamente nesse estilo, proporcionando um visual descontraído e moderno, sendo extremamente versáteis e podendo ser adaptadas a diversos estilos. “Elas podem ser usadas em visuais casuais, combinadas com camisetas e tênis, ou em looks mais sofisticados, combinadas com saltos e blusas elegantes”, diz.

Transparências – Também em alta, vai ser possível encontrar nas vitrines muitas

transparências, aplicadas em diversas peças através do tule e de telas que criam um efeito visual interessante nas roupas.

“As transparências são uma maneira de adicionar ao look elementos visuais marcantes e ao mesmo tempo dinâmicos. No entanto, é importante lembrar que o equilíbrio é fundamental ao incorporar essa tendência, garantindo que o visual seja elegante e adequado para a ocasião. Além disso, a escolha da lingerie ou das peças íntimas adequadas é essencial para garantir um visual interessante e confortável”, complementa Pamela.

Conjuntos – Os conjuntos, sempre bastante buscados, devem misturar tops e bermudas casuais, além de minissaias e saias midi. “Uma das maiores vantagens de usar conjuntos é a simplicidade na hora de escolher o que vestir. Eles economizam tempo, pois você não precisa ficar pensando em combinações”, afirma a especialista.

Pele à mostra – “A tendência de pele à mostra deve ser explorada ainda nos vestidos, que serão apresentados em diversos comprimentos. Neles, muitas vezes o charme extra ficará por conta dos franzidos”, avisa Pamela.

A ideia por trás dessa tendência não é mostrar pele de forma exagerada, mas sim de maneira estratégica e charmosa. Isso pode ser alcançado por meio de cortes, recortes, decotes, aberturas laterais, fendas e detalhes que deixam partes específicas do corpo à mostra, como ombros, costas, cintura, pernas e braços.

Transição do verão para o inverno

Na transição do verão para o inverno, o nylon deve ser bastante utilizado tanto em jaquetas quanto em corta-ventos e calças. O tecido é um pouco mais leve, com filtro UV, e pode ser aproveitado em peças com características bastante utilitárias e funcionais. Nelas, devem se fazer presentes muitos zíperes e bolsos, aproveitados inclusive de forma assimétrica, o que garante originalidade.

Ainda no que diz respeito ao utilitário, devem ser destacados modelos direcionados ao militarismo, com tons mais fechados e tecidos um pouco mais estruturados. Os tecidos tecnológicos, com estética mais digital, também devem se fazer presentes, assim como o athleisure.

Neste, o esportivo é adaptado ao dia a dia. “Peças que antes eram usadas para a prática esportiva passam a ser utilizadas para ir ao trabalho, ao mercado e outros ambientes”, afirma a representante da Anjuss. “No que diz respeito à moda profissional, ela foi bastante afetada pela pandemia. No retorno para o trabalho presencial, as pessoas querem estar bem vestidas, mas sem abrir mão do conforto”.

Moda inverno 2024

Já o inverno 2024 deve trazer com ele tons mais terrosos, acompanhados de uma

incidência de tons pastéis. Na moda feminina, há uma tendência de que a sensualidade e a vulnerabilidade das mulheres seja mostrada como um ato de força e empoderamento.

Mesmo no período mais frio, as transparências devem se fazer presentes, sendo

percebidas, por exemplo, em peças com tecidos translúcidos. No estilo explorador moderno, deve-se fazer presente o conceito do glamour no camping, que engloba tecidos elaborados, tendências tecnológicas, modelagens oversize e uso de

puffer, tanto em casacos quanto em coletes.

“Estas peças serão bem quentes e ostentativas, causando impacto. Além disso, as peles e pelos devem continuar presentes, sendo explorados nas partes internas e externas das roupas, que irão trabalhar com mix de materiais”, conclui a especialista.

