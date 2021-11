Confira agenda das oficinas de capacitação dos Editais da Cultura 2021

Para garantir o conhecimento e o acesso de todos os interessados nos Editais da Cultura 2021, a Secretaria da Cultura (Secult) vai realizar diversas oficinas em vários municípios do Estado. Esses encontros, além de informar sobre as condições de participação e critérios de seleção e prazos, também vão ser uma oportunidade para esclarecer dúvidas e orientar o público.As atividades serão gratuitas.

Acompanhe o site e as redes sociais da Secult para obter mais informações sobre as atividades que serão realizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Estado. Confira a agenda das primeiras oficinas e escolha a mais próxima da sua região:

Viana

Data: 30/11, terça-feira.

Horário: 18h30

Local: Teatro municipal, em Viana-Sede, Avenida Florentino Ávidos, 2.146 – Centro.

Domingos Martins

Data:01/12, quarta-feira.

Horário: 13h30

Local: Auditório da Biblioteca Municipal, Avenida Sen. Jefferson de Aguiar – Centro.

Marechal Floriano

Data: 01/12, quarta-feira.

Horário: 18h30

Local: Auditório da Secretaria de Educação, Rua Victor Travaglia, nº 71 – Centro.

Nova Venécia

Data: 06/12, segunda-feira.

Horário:18h30

Local: Centro Cultural Casarão, Rua Jones Santos Neves, S/N – Centro Nova Venécia.

Alegre

Data:13/12, segunda-feira

Data:18h30

Local: Espaço Cultural Elias Simão – Estação Ferroviária de Alegre, Avenida Oscar de Almeida Gama Nº 174, Centro.

Editais da Cultura 2021

A Secretaria da Cultura (Secult) lançou, no dia 24 de novmebro, os Editais da Cultura 2021. Ao todo, serão 414 projetos selecionados, divididos em 26 modalidades em diferentes editais, e voltados para a produção, difusão e fomento da cultura capixaba. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Mapa Cultural ES, a partir desta quarta-feira (24). Os Editais da Cultura são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) e, neste ano, contam com o maior investimento da história: R$ 14 milhões em linhas de projetos, divididas entre os eixos: Patrimônio Cultural, Transversais e Linguagens Artísticas.

Saiba mais sobre os EDITAIS 2021

