Ivonete Dainese Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda (17)

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência da República para esta segunda-feira (17). O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): o candidato terá atividades de campanha em Brasília.

Lula (PT): o candidato participa da Caminhada Brasil da Esperança em São Mateus (SP), ao meio dia, e ás 16h terá encontro com padres, freiras e religiosos na capital paulista.

Debate entre candidatos

Transmitido pela Band na noite deste domingo (16), o clima do primeiro debate do segundo turno entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) começou tenso, com troca de acusações entre os candidatos.

Mas, ao longo do embate, Bolsonaro procurou se aproximar do petista em uma tentativa de aliviar a tensão e demonstrar uma postura mais pacífica.

O primeiro tema abordado foi a reforma tributária. Ao ser questionado pela apresentadora Adriana Araújo de onde seria retirado o dinheiro para se fazer cumprir os planos de governo, o ex-presidente Lula disse ter certeza de que o Congresso votará em uma reforma tributária “para taxar menos os mais pobres trabalhadores”.

O petista declarou ser ‘possível’ investir quando há planejamento e quando o dinheiro é colocado no ‘lugar certo’: “Se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas”, disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política