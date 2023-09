Confira a agenda cultural do Espírito Santo entre os dias 15 e 17 de setembro

Evento filantrópico, aniversário da cidade e exposição agropecuária. A Secretaria do Turismo (Setur) separou uma lista com a programação deste fim de semana, entre esta sexta-feira (15) e domingo (17). Confira:

38ª Feira da Bondade

Quando: 15 a 17 de setembro de 2023

Onde: Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Feira da Bondade é o maior evento filantrópico da região Sul do Espírito Santo. A festa tem ampla programação cultural e artística, com shows musicais e atrações de entretenimento diversas. Para a realização, entidades filantrópicas se organizam em estandes nos quais comercializam comida, bebida e outros produtos, de forma a arrecadar recursos para as suas atividades ao longo do ano.

Mais informações: https://www.cachoeiro.es.gov.br



Mateus Matos e Murilo se apresentam em Cachoeiro

Confira a programação:

Sexta-feira – 15 /09

20h – Abertura Oficial

20h30 às 22h – Eliomar Medeiros Menon

22h à 0h – Mundo e Cia

Sábado – 16/09

9h30 – Macakids

11h30 às 13h – José Antonio da Silva

13h às 14h30 – Valéria Rezende

14h30 às 16h – Giovanni Alves da Cruz Rodrigues

15h30 às 17h30 – Jorge Roberto de Moraes

16h às 17h30 – Corrida Kids

17h30 às 19h – Turma da Tina

19h às 20h30 – Palco Solidário

20h30 as 22h30 – Ligação Direta

22h30 as 00h30 – Mateus Matos e Murilo

Cosplay

12h às 14h – 2 bonecos, Homem de Ferro e a Frozen

15h30 às 17h30 – 2 bonecos, Hulk e a Lool

Domingo – 17/09

09h30 às 11h30 – 3º Encontro de Bateristas

11h30 às 14h- Edgard Almeida Pinheiro

14h às 17h30 – Palco Solidário

17h30 às 18h30 – Vinicius Sampaio Silva

Cosplay

12h às 14h – 2 bonecos Capitão América e Cinderela

15h30 as 17h30 2 Bonecos . Homem Aranha e Elsa

33ª Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto

Quando: 15 a 17 de setembro de 2023

Onde: Parque de Exposição de Dores do Rio Preto

O Caparaó Capixaba recebe, neste fim de semana, a 33ª Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto. O evento terá concurso leiteiro, exposição de artesanatos e produtos agrícolas, além de rodeios, e shows locais e nacionais.

Mais informações: https://www.pmdrp.es.gov.br/

Confira a programação:

Sexta-feira – 15/09

6h – Alvorada pelas ruas da cidade com a Banda Marcial “Dilma Bastos Soares” até a Igreja Matriz.

16h – Acolhida Comunidades – Equipe Musica Paroquial.

16h30 – Procissão.

17h – Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa e concelebrada pelos Padres do regional VI. Após a missa – coroação a “Nossa Senhora das Dores”.

19h – Show pirotécnico – Organização: CPP – Conselho Pastoral Paroquial.

18h – Abertura do Pavilhão Artesanal Gastronômico.

20h30 – Abertura Oficial com a presença da Autoridades no Palco do Rodeio.

21h – Rodeio.

00h – Show com Yasmin Santos

Sábado – 16/09

21h – Rodeio

00h Show com Cleber & Cauan

Domingo – 17/09

13h – Show com Help Rock

17h – Show com Art Samba

20h – Rodeio

22h30 Show com Maiara & Maraisa

Concurso Leiteiro

Quarta-feira (13 de setembro) – Chegada das Vacas.

Quinta-feira (14 de setembro)

14h – Esgota

22h – 1ª Ordenha

Sexta-feira – 15/09

6h – 2ª Ordenha

14h – 3ª Ordenha

22h – 4ª Ordenha

Sábado – 16/09

6h – 5ª Ordenha

14h – 6ª Ordenha

22h – 7ª Ordenha

Domingo – 17/09

6h – 8ª Ordenha

14h – 9ª Ordenha

Irupi 32 anos

Quando: 15 a 17 de setembro de 2023

Onde: Praça Central de Irupi

A cidade de Irupi está prestes a comemorar um marco histórico: seus 32 anos de emancipação. Para celebrar essa data especial, a Prefeitura de Irupi preparou uma festa incrível que promete diversão para toda a família. De 15 a 17 de setembro, a Praça Central será o epicentro de uma celebração emocionante e cheia de energia.

Mais informações: https://www.irupi.es.gov.br

Confira a programação:

15 de setembro – sexta-feira:

19h – Feira Gastronômica.

20h30 – Abertura Oficial.

21h – Show com Carol Brito.

23h – Show com Banda Comichão.

01h – DJ Plinio Ferreira.

16 de setembro – sábado:

08h – “Irupi na ponta do lápis: Lendo e escrevendo nossa história.”

13h – Apresentações Culturais.

19h – Feira Gastronômica.

21h – Show com Matheus e Guilherme.

23h– Show com Luiza Andrade.

01h– A noite continua com DJ Plínio Ferreira.

17 de setembro – domingo:

11h – Acelere com a 6ª etapa da Copa ‘Momento MX’ de Velocross – Treinos a partir das 09h00.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8009 / 98141-8888

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES