Confira 9 dicas para acordar mais disposto e ter dias melhores

Existem certos costumes que parecem inofensivos, mas perturbam profundamente nossas noites de sono . Então, se você quer – ou precisa – acordar disposto para conseguir lidar sem problemas com a rotina, faça uma análise dos seus hábitos diários a partir das dicas a seguir.

Amenizar os efeitos do cansaço, como a irritabilidade, o sono e falta de concentração e de memória, não é um trabalho impossível se você tomar alguns cuidados no dia a dia, principalmente antes de ir dormir!

Atitudes como beber mais água e permitir a entrada da luz no quarto são soluções que garantem mais disposição de forma natural. Portanto, descubra como ser mais produtiva(a) , aprendendo algumas formas para acordar mais disposto(a) todos os dias!





Como ter mais produtividade e acordar disposto todos os dias

Não exagere nos despertadores

Nada de apertar o botão de soneca pela manhã! O melhor é ter determinação para acordar em um único horário. Para isso, é preciso planejar a rotina para estabelecer o melhor para você. O costume de colocar vários alarmes faz com que o momento de levantar da cama seja mais difícil e o cansaço só tende a aumentar.

Água é sempre bem-vinda

Todos os dias, após acordar, beba um pouco de água para hidratar o corpo que ficou a noite inteira sem uma única gota de líquido. Dessa forma, você estará ajudando o bom funcionamento do sistema digestivo e da corrente sanguínea. Além disso, a água melhora o ânimo e dá mais disposição – assim, você se sentirá pronto(a) para começar as tarefas do dia.

Nada de álcool

O consumo de álcool cresceu muito no período da quarentena. É fácil compreender a vontade de tomar uma cervejinha ou uma taça de vinho para relaxar após um dia de trabalho, principalmente com o estresse do isolamento. Porém, é importante lembrar que o álcool prejudica a qualidade do sono. Existe um costume errado de associar a bebida com boas noites de sono, mas, na prática, os efeitos não são muito positivos; você terá dificuldade para acordar e o dia seguinte será exaustivo. Então, se sua rotina requer muito da sua produtividade, que tal deixar os drinks de lado ou apenas para o fim de semana?

Deixes os aparelhos eletrônicos no mudo

Quem nunca perdeu algumas horas de sono conferindo mensagens no celular? Pois é, os aparelhos eletrônicos foram desenvolvidos para prender a nossa atenção, então enquanto eles estiverem ao seu lado, o sono não chegará. Portanto, para não prejudicar seu descanso, deixe os gatilhos da agitação – ou seja, tudo que te deixa mais acordado – fora do quarto. Se não puder, pelo menos coloque o celular no modo avião ou no “não perturbe”.

Coma alimentos saudáveis

O café da manhã é uma refeição que muitas pessoas acabam pulando – principalmente quando acordam atrasadas. Porém, essa refeição é uma das principais do dia e, na falta dela, a programação do dia é afetada. O que acontece é que pular o café da manhã aumenta as chances de exageros na hora do almoço e no jantar, possibilitando o aumento de peso e até a insônia .

Pratique exercícios

Pela manhã, pratique cerca de 15 a 30 minutos de atividades físicas. O movimento do corpo estimula a produção da serotonina, conhecido por ser o hormônio do bem-estar e da felicidade, o que dará um up no seu dia. Os exercícios mais tranquilos, como o yoga , também podem ser feitos à noite para relaxar o corpo e prepará-lo para o sono.

Deixe a luz do Sol entrar

O Sol é o regulador natural do sono, portanto, quando for dormir, lembre-se de deixar algumas brechas na janela para que os raios solares possam entrar no ambiente durante a manhã. Conforme a luz natural entrar no quarto, o corpo acordará aos poucos e na hora certa, melhorando a disposição para encarar o dia.

Aposte no conforto

Travesseiros, colchão e roupas desconfortáveis também são agentes que interferem no sono. Sabe aquela história de encontrar a posição certa para conseguir dormir? Então, se você tem essa dificuldade, a dica é avaliar se seu colchão e travesseiro são ideais para você. Além disso, avalie se seu pijama e a roupa de cama são confortáveis e aconchegantes. Investir nesses itens será um ganho para a qualidade do seu sono e para sua disposição.

Não enrole para dormir

Não caia na tentação de assistir mais um episódio da sua série favorita ou o novo filme do catálogo do streaming! Se você não respeitar as horas de sono ideais para o descanso do corpo – oito horas por noite, em média – não haverá milagre que fará com que você tenha mais disposição no dia seguinte. Pense que cada minuto a mais na frente da televisão é um de atraso na hora de acordar com disposição.

