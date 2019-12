Confira 20 fatos que marcaram os primeiros anos do milênio

O ano de 2020 marcará os primeiros 20 anos do início do terceiro milênio . E selecionamos os 20 principais acontecimentos entre 2000 e 2019 para serem relembrados. Confira:

2000

arrow-options shutterstock A doença atingiu vacas, bois e ovelhas

Após as profecias apocalípticas e o Bug do Milênio , um dos fatos que marcaram o ano de 2000 foi a doença da vaca louca, que causou pânico entre os consumidores. A encefalopatia espongiforme bovina atingiu, além de vacas, bois e ovelhas.

2001

arrow-options Creative Commons Ataque às Torres Gêmeas em 11 de Setembro

Em 11 de setembro em Nova York, no meio de Manhattan, ataques suicidas foram coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda, que jogou dois aviões contra as Torres Gêmeas e um terceiro contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os atentados mataram 3 mil pessoas e deixou o mundo em choque.

2002

arrow-options Reprodução O Euro é utilizado em todos os países da União Europeia

Após a assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, foi lançada a moeda única para 12 países da União Europeia, que se despediram teoricamente para sempre da peseta espanhola, do franco francês, da lira italiana ou do marco alemão, entre outras. Os eurocéticos, no entanto, criticam imediatamente os parâmetros do acordo sobre déficit, dívida, PIB e inflação.

2003

arrow-options Wikimedia Commons Fotografia tirada por soldados americanos durante a captura de Saddam

Em 20 de março, os Estados Unidos, liderados pelo então presidente George W. Bush, com o apoio do trabalhista britânico Tony Blair, invadiram o Iraque como parte de uma campanha para derrubar Saddam Hussein , que comandava o país desde 1979, e recuperar armas de destruição em massa supostamente em posse do líder iraquiano – que se provaram inexistentes. Ao todo, foram enviados 200 mil soldados ao Iraque, sendo que 4,5 mil americanos e 200 britânicos morreram.

2004

arrow-options Freepik / Reprodução Rede social de Mark Zunckerberg

O estudante americano Mark Zuckerberg realiza um projeto de conexões entre pessoas considerado o fenômeno das redes sociais. Neste ano, nasce o Facebook. Além disso, 2004 ficou marcado pelo tsunami que atingiu a Indonésia no dia 26 de dezembro e deixou 230 mil mortos e 5 milhões de deslocados.

2005

arrow-options Wikimedia Commons Papa João Paulo II

Morreu, no dia 2 de abril, João Paulo II , um dos papas mais populares da história recente da Igreja Católica. Hoje santo, o polonês Karol Wojtyla, sentou no Trono de Pedro entre outubro de 1978 e abril de 2005, em um pontificado que durou 26 anos e meio, o terceiro maior da história. Ele era uma figura carismática, mas conservadora em termos morais.

2006

arrow-options Gazzetta dello Sport / Reprodução Seleção italiana

Na partida final da Copa do Mundo , disputada em 9 de julho no Olympiastadion, na cidade de Berlim na Alemanha, a seleção italiana, treinada por Marcello Lippi, venceu a França nos pênaltis e conquistou seu quarto título mundial.

2007

arrow-options Pixabay O Iphone da Apple é um dos celulares mais famosos do mundo

Sem teclado físico, apenas com tela sensível ao toque, Steve Jobs apresenta o primeiro iPhone . O primeiro modelo de smartphone desenvolvido e comercializado pela Apple revolucionou a vida das pessoas.

2008

arrow-options Divulgação/Casa Branca Obama foi o primeiro presidente negro eleito nos EUA

O democrata Barack Obama foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos. Aos 47 anos, ele tornou-se o primeiro negro a governar o país, ao derrotar o rival republicano John McCain sob o lema “Sim, nós podemos!”.

Com sua esposa Michelle, Obama forma um dos casais mais amados da Casa Branca. Em 2009, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

2009

arrow-options Team Albanians / Twitter / Reprodução Os últimos 20 anos foram marcados por diversos terremotos

Em 6 de abril, às 3h32, um terremoto de magnitude 6.3 na escala Richter devastou a cidade de L’Aquila, capital da região central de Abruzzo, na Itália. A tragédia deixou 309 mortos, 1,6 mil feridos e dezenas de milhares de desabrigados. Até hoje, o município de 70 mil habitantes não foi totalmente reconstruído, e as obras só devem terminar em 2022.

2010

arrow-options divulgação/ booking.com Crise econômica atingiu com força a Grécia em 2010

A Grécia, que acumulou uma dívida de 350 bilhões de euros e um déficit fiscal em 2009 de 13,6%, bem acima do teto fixado pelo Tratado de Maastricht, mergulhou no caos. O governo grego viu-se obrigado a pedir empréstimo de 100 milhões de euros para a União Europeia e adotar uma série de pacotes de austeridade.

2011

arrow-options TEPCO/Creative Commons Complexo nuclear de Fukushima Daiichi teve acidente provocado por terremoto seguido de tsunami em 2011

25 anos após Chernobyl , outra tragédia nuclear. Desta vez, foi no Japão. O acidente na usina nuclear de Fukushima , em 11 de março, foi causado após o país ser atingido por um terremoto de 9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami com ondas de 10 metros.

2012

arrow-options Rvongher/Wikimedia O navio Costa Concordia se acidentou em 13 de janeiro de 2012

Às 21h45 de 13 de janeiro de 2012, o navio de cruzeiros Costa Concordia bateu em uma rocha e tombou nas águas da ilha de Giglio. O navio levava 3.216 passageiros e 1.013 membros da tripulação. O acidente foi provocado por uma manobra errada do comandante Francesco Schettino e deixou 32 mortos e 157 feridos.

2013

arrow-options Wikimedia Commons Papa Bento XVI

O Papa Bento XVI anuncia sua renúncia. A eleição do jesuíta argentino Jorge Mario Bergoglio determina um fato histórico: a escolha de um novo pontífice sendo que seu antecessor ainda está vivo.

2014

arrow-options Twitter/Reprodução Muitos imigrantes morreram na travessia marítima

O ano ficou marcado pelo número recorde de migrantes mortos: mais de 2 mil. O horror nos barcos e no fundo do mar é um massacre infinito daqueles que tentam, por qualquer meio e a qualquer custo, chegar à Europa.

2015

arrow-options Tânia Rêgo/Agência Brasil Muitas pessoas mostraram o apoio ao jornal Charlie Hebdo, usando a frase ëu sou Charlie”

Em 7 de janeiro, um ataque jihadista contra o jornal satírico Charlie Hebdo , em Paris, matou 12 pessoas. Já em 13 de novembro, a capital francesa foi alvo de outros atentados, incluindo no Stade de France e na casa de shows Bataclan. Ao todo, 130 pessoas foram mortas.

2016

arrow-options Agência Brasil Trump foi eleito em 2016

O republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos ao derrotar a democrata Hillary Clinton após realizar uma campanha com um discurso xenófobo e antissistema.

2017

arrow-options Divulgação O ator Harvey Weinstein

O poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein é acusado de agressão sexual por diversas personalidades, dando início a #metoo, movimento feminista que promove a igualdade, além da denúncia contra casos de abusos. Apesar da campanha, o número de feminicídio ganhou destaque.

2018

arrow-options Wikimedia Commons A Ponte Morandi

A cidade de Gênova, na Itália, viveu um dia de terror. No dia 14 de agosto, às 11h30, um colapso estrutural provocou a queda do trecho central da Ponte Morandi deixando 43 mortos, além de mais de 500 desabrigados.

2019

arrow-options Reprodução/Revista Time Greta Thunberg na capa da revista Times

A adolescente sueca Greta Thunberg tornou-se líder de uma geração de jovens ativistas ao lançar o movimento global de estudantes contra as mudanças climáticas, chamado “Fridays For Future”. Eleita personalidade do ano pela revista “Time”, ela causou incômodo em líderes políticos ao cobrá-los na ONU pela falta de ações para combater o aquecimento global.