Confira 15 dicas para garantir uma pedalada mais segura

Divulgação/ Prefeitura de Praia Grande Andar em ciclovias é sempre uma boa opção para garantir segurança, como as que existem em Praia Grande, em SP

As bicicletas estão por todas as partes, graças à praticidade e economia que ela proporciona, seja para ir ao trabalho, ou fazer um passeio. No entanto, é preciso muito cuidado para que as viagens terminem da melhor maneira possível.

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP , a maior redução nas fatalidades de trânsito no Estado envolveu ciclistas comparando os meses de junho de 2020 e junho de 2021, com 32 casos (2020) e 27 (2021), menos 15,6%.

Para garantir uma pedalada mais segura, Willian Cruz, idealizador do projeto Vá de Bike ( www.vadebike.org ) listou 15 dicas essenciais para pedalar com mais segurança nas ruas.

1 – Escolha bem sua rota: “O melhor caminho para a bicicleta raramente é o mesmo do carro ou do ônibus. Busque sempre ciclovias , trajetos calmos e desvie das subidas”.

2 – Pedale sempre na mão correta: “Evite andar na contramão, pois você surpreende os motoristas e reduz muito o tempo de reação dos condutores. Pedalando no mesmo sentido , você diminui as chances de uma colisão e até mesmo o tamanho do impacto caso ela ocorra”.

3 – Fique longe das portas: “Alguém pode abrir a porta de um carro por exemplo sem te ver e te jogar na frente de um outro veículo que esteja em movimento na rua . Por isso, passe longe delas!”

4- Seja um veículo: “O ciclista deve andar na lateral da via, mas evite pedalar colado na calçada. Se os carros passarem na mesma faixa, estarão muito próximos e podem derrubar quem estiver na bike . E preciso ter um espaço de fuga para essas situações. Mas não segure o trânsito. Ao perceber que há uma fila de veículos atrás de você, dê passagem e depois continue”.

Banco de Imagens/Pexels A bicicleta é um veículo e deve circular nas vias. Ao usar a calçada, desça da bike

5 – Proteja os pedestres: “A bicicleta é um veículo e deve circular nas vias. Ao usar a calçada, desça da bike . E quando se deparar com pessoas atravessando a rua, freie e pare, mesmo quando não houver semáforo”.

6- Não fure o sinal: “Não passe no sinal vermelho . Você põe em risco a si mesmo e aos pedestres”.

Você viu?

7 – Iluminação é essencial: “Ter luzes na bicicleta é a garantia que os motoristas vão te ver à distância. Utilize luzes brancas na frente e vermelhas atrás (sempre piscando)”.

8 – Equipamentos de segurança são aliados: “Capacete e luvas não são obrigatórios, mas te protegem em caso de queda. E os óculos impedem que o vento traga poeira para os seus olhos”.

9 – Sinalize sempre: “Os motoristas precisam saber com antecipação o que você vai fazer. Por isso, faça sempre uma sinalização ao mudar de faixa ou fazer uma manobra que requer o movimento”.

10 – Educação é fundamental: “Peça e dê passagem. Não deixe de agradecer. Um ciclista simpático e cordial é tratado melhor pelos motoristas ”.

11 – Dê preferência para ciclovias: “As ciclovias e ciclofaixas isolam as bicicletas dos demais veículos. Por isso, são mais seguras . Em locais que não possuem a estrutura, prefira utilizar vias com menos movimento”.

12 – Fique fora do corredor de ônibus: “Ao andar de bicicleta em uma faixa exclusiva para ônibus , você interfere no trânsito pois em determinadas situações eles não podem de ultrapassar”.

13 – Saídas à direita: “Em saídas livres ou esquinas, tenha atenção redobrada: um motorista pode virar na sua frente. Analise os carros ao redor e sinalize se necessário”.

14 – Antecipe os movimentos: “Avalie posicionamentos e sinalizações dos motoristas para antecipar o que eles farão e assim se prevenir de um movimento mais brusco no trânsito”.

15 – Seja previsível: “Não faça ziguezagues, não entre em uma avenida sem olhar e sinalize sempre antes de desviar de um carro parado , mesmo que o motorista mais próximo esteja bem mais para trás”.