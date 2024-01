Divulgação Metas Fitness para 2024: confira 10 dicas para dar o check na prática de atividades físicas

Ano novo chegou e dentro das metas para 2024 deve entrar a prática de atividades físicas e um estilo de vida mais saudável. Para transformar isso em realidade e não desistir do desafio no meio do caminho, a solução é procurar formas coerentes de encaixar os exercícios na rotina e manter o foco na saúde. Professor de Educação Física do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Tácio Santos lista dicas para começar o novo ano com uma avaliação física adequada e cuidados para manter a constância dos novos hábitos.

Quais são as avaliações físicas recomendadas antes de começar um programa de exercícios?

Tácio Santos : Antes de iniciar um programa de exercícios, algumas avaliações físicas são essenciais. A avaliação da composição corporal, realizada com fita métrica, compasso de dobras cutâneas ou aparelhos de bioimpedância. Ela revela o peso corporal e a proporção de massa magra e gorda, importante para prescrever exercícios dentro de uma intensidade segura e eficiente. Avaliar a capacidade cardiorrespiratória, feita em esteiras, bicicletas ergométricas ou outras áreas adequadas para atividade física, é vital para determinar o nível inicial de aptidão física e prescrever exercícios aeróbicos. Avaliar a força muscular e a flexibilidade também são importantes para garantir um programa equilibrado.

Como a idade, histórico de saúde e nível de condicionamento físico prévio influenciam os tipos de exames necessários?

Independentemente da idade ou histórico médico, avaliações clínicas regulares, como hemograma completo, dosagens hormonais e parâmetros cardiovasculares, são fundamentais. Condições médicas específicas, como diabetes ou hipertensão, exigem avaliações mais frequentes desses parâmetros. Além das avaliações subjetivas, incluindo a escala de dor em casos como a fibromialgia. Para crianças em fase de crescimento, há uma atenção especial ao seu desenvolvimento físico. Pessoas com alta atividade física podem requerer exames para monitorar os efeitos do exercício no corpo.

Quais são os cuidados essenciais ao iniciar um novo programa de exercícios, especialmente se não tem experiência prévia?

Ao começar um novo programa, é fundamental buscar orientação de um profissional de Educação Física registrado nos órgãos reguladores nacionais. Para consultorias online, é importante garantir que as informações transmitidas estejam claras e aplicáveis à realidade de cada indivíduo. Garantir a execução correta dos movimentos, utilização adequada dos equipamentos e evitar exceder os limites são importantes para prevenir lesões.

Como a alimentação e o sono influenciam no desempenho e na segurança durante os exercícios?

A alimentação antes, depois e durante o exercício influencia diretamente no desempenho. Um nutricionista pode orientar sobre a alimentação relacionada à prática de exercícios de modo personalizado. O sono adequado faz toda diferença para o desempenho e saúde em geral. Recomenda-se de seis a oito horas de sono, com atenção à higiene do sono, garantindo ambiente adequado para repouso.

Como evitar lesões comuns durante diferentes tipos de atividades físicas?

Embora o risco de lesões seja baixo comparado aos benefícios da atividade física, seguir as orientações do profissional de Educação Física é essencial. Garantir a execução correta dos movimentos, considerar a superfície e a manutenção dos equipamentos, utilizar calçados adequados e roupas apropriadas são medidas para minimizar os riscos de lesões.

Quais são algumas das melhores modalidades ou exercícios para iniciantes visando melhorar a saúde geral?

Para melhorar a saúde de maneira abrangente, recomendo focar em três componentes principais: capacidade cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade. As atividades que trabalham nesses aspectos também têm impacto na composição corporal, resultando nos quatro pilares da aptidão física relacionados à saúde. A escolha das modalidades depende da preferência pessoal e da disponibilidade para manter uma rotina consistente.

Como escolher entre atividades aeróbicas, de resistência e flexibilidade para um programa de exercícios equilibrado?

Existem atividades que se concentram mais na força e na flexibilidade, como musculação, pilates e ginástica localizada, enquanto outras priorizam a capacidade cardiorrespiratória: corrida, ciclismo e aulas coletivas, spinning ou running. Idealmente, combinar atividades que abordem tanto a força e flexibilidade quanto a capacidade cardiorrespiratória é vantajoso. Modalidades como treinamento funcional e Crossfit integram todos esses aspectos em uma única sessão de exercícios.

Qual é a abordagem ideal para progredir em intensidade e volume de exercícios ao longo do tempo, especialmente para quem está começando?

Para iniciantes, é recomendado começar aumentando o volume de exercícios, ou seja, a duração diária ou a frequência semanal. Se essas metas máximas forem alcançadas ou não forem viáveis, a progressão pode ocorrer através do aumento da intensidade dos exercícios. Em última instância, se nenhum desses parâmetros puder ser ajustado, a progressão pode vir da complexidade dos movimentos, especialmente em exercícios de força e flexibilidade.

Qual é a frequência ideal de exercícios para iniciantes? E qual a importância da consistência nesse processo?

A frequência ideal de exercícios é de cinco dias por semana, permitindo atender às recomendações ideais para todos os componentes de aptidão física relacionados à saúde. Porém, é possível adaptar um programa de exercícios para três ou até dois dias por semana, caso a disponibilidade seja limitada. Mesmo praticando exercícios apenas uma vez por semana, ainda é possível colher benefícios para a saúde, embora em menor escala. A consistência é importante, superando até mesmo intensidade, volume e frequência em importância para alcançar benefícios físicos e mentais.

Como lidar com a motivação e o estabelecimento de hábitos para manter a regularidade nos treinos?

A motivação varia entre indivíduos, podendo ser relacionada à saúde, estética ou a aspectos comportamentais, como disciplina. Definir metas de médio e longo prazo aumenta a aderência aos treinos, permitindo compensar eventuais deslizes ao longo do caminho. Quanto ao estabelecimento de hábitos, é fundamental ajustar os parâmetros técnicos dos exercícios para que sejam praticáveis e se encaixem na rotina. Escolher atividades agradáveis e que sejam divertidas ajuda a manter a regularidade. Encarar a prática de exercícios como a aquisição de qualquer outro hábito, utilizando estratégias comprovadas para a aquisição de novos hábitos, pode ser benéfico para a manutenção da regularidade nos treinos.

