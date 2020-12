Confiança divulga resultados dos exames da COVID-19

Associação Desportiva Confiança vem, por meio deste, informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa, os resultados dos exames de RT-PCR realizados no último domingo, no estádio Sabino Ribeiro, para a detecção de casos da COVID-19 no clube.

Seguindo o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para Campeonato Brasileiro Série B, o Dragão selou parceria com a Cemise e a Vida Atendimento Domiciliar para a realização dos testes.

Um atleta testou positivo para o novo Coronavírus e está assintomático. O nome não será revelado e ele está em isolamento domiciliar. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o apoio e suporte necessário. Ao todo, 27 atletas já foram infectados pela doença.