Estadual
Conferência da Pessoa Idosa reúne representantes de 75 municípios capixabas
Acontece até a sexta-feira (17), em Domingos Martins, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento reúne 297 delegadas e delegados eleitos nas conferências municipais, regionais e temáticas representando 75 municípios do Espírito Santo.
A Conferência é preparatória para a edição nacional que acontece entre os dias 16 e 19 de dezembro, em Brasília (DF). Organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI) com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), o objetivo é promover a participação social, identificar o envelhecimento plural e propor ações de equidade para defesa, promoção e proteção e da cidadania da pessoa idosa.
A grande participação no evento é resultado da mobilização do CEDDIPI com as prefeituras para realização das conferências municipais, regionais e temáticas onde foram aprovadas propostas e eleitos os representantes para o evento estadual. Ao final do encontro, que acontece no Hotel Ecos da Floresta, serão definidas as propostas que serão apresentadas pelas delegadas e delegados capixabas no evento nacional.
Com uma grande articulação do CEDDIPI e da SEDH com os municípios e diversos setores da sociedade, a edição estadual da conferência reúne representantes de quase a totalidade dos municípios capixabas. “Muito bom acompanhar o trabalho que o CEDDIPI vem realizando, buscando ouvir a sociedade capixaba e juntos buscarmos avanços na promoção e defesa dos direitos desta importante parcela da população em nosso Estado”, destacou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.
Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento iniciou com a palestra da assistente social e Mestre e Doutora em Política Social pela UnB, especialista em Gerontologia Social pela Universidade de Madri, Albamaria Paulino de Campos Abigail.
Participaram da cerimônia de abertura da Conferência Estadual o presidente e a vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Renato Pazito e Marta Nunes do Nascimento; o representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Carlos Eduardo Santos; a representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Tereza Cristina Nascimento; e a promotora Luciana Almada representando o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Comenda
Ainda na cerimônia de abertura aconteceu a solenidade de entrega da Comenda Flor de Lótus, criada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI). Foram homenageadas cinco pessoas. O objetivo da comenda é homenagear pessoas que contribuíram para a defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa no Espírito Santo.
Foram homenageados Paulo Roberto Gomes de Lima, que fez parte da primeira gestão do CEDDIPI e sempre participa das atividades; Augusta Isabel Scárdua, conselheira que ocupou a presidência do CEDDIPI por três mandatos; Regina Ângela Viana Mesquita, médica geriatra; pioneira no Espírito Santo na defesa e na promoção dos direitos das pessoas idosas, Albamaria Paulino de Campos Abigail; que tem uma trajetória marcada na construção de políticas para a pessoa idosa e Marta Nunes do Nascimento, militante na causa da pessoa idosa desde 1991, atual vice-presidenta do CEDDIPI e que vem, contribuindo para a efetivação dos direitos da pessoa idosa no Estado, participando desde a discussão da Lei Estadual nº 5.780/1988, da instalação do CEDDIPI e da organização das Conferências Estaduais. Atuou como presidente do CEDDIPI em duas gestões.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da SEDH
Simone Diniz
(27) 3134-1414
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
PF prende foragido por estupro de vulnerável
Uruguaiana/RS. Na tarde desta quarta-feira (15/10), a Polícia Federal prendeu em Foz do Iguaçu/PR um brasileiro, de 71 anos, procurado por...
PF prende homem em flagrante por uso de documento falso no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ. Na data de quarta-feira (15/10), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem pelo crime de uso de...
Aline Mineiro exibe shape definido em cliques de biquíni: ‘Toda definida’
Aline Mineiro, de 34 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (16), ao mostrar o abdômen superdefinido em novas fotos no Instagram....
Polícia Civil apreende materiais utilizados por homem que se passava por aluno da PMES
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, apreendeu, nesta quinta-feira (16), materiais...
Operação Fake Whey: fiscalização conjunta apreende quase 4 mil pacotes de biscoitos com rotulagem enganosa
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em conjunto com a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor...
Conferência da Pessoa Idosa reúne representantes de 75 municípios capixabas
Acontece até a sexta-feira (17), em Domingos Martins, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento reúne...
Governo do Estado abre processo seletivo para cargos técnicos de nível médio e superior
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 046/2025, destinado à contratação em regime...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES
Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Estadual
Programa Intercâmbio Sedu: participantes conhecem países onde estudarão por três meses
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, nesta quinta-feira (16), no Parque Casa do Governador,...
Dia D da Campanha Nacional de Vacinação acontece neste sábado (18)
Neste sábado (18), os municípios capixabas participam do Dia D de mobilização da Campanha de Multivacinação. A ação é nacional,...
Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita: Saúde alerta para a prevenção da doença
O Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que acontece neste sábado (18), tem como objetivo conscientizar...
Nacional
VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos
Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança
Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
Policial
Polícia Civil localiza adolescente desaparecida de Vila Velha no interior do Rio de Janeiro
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e...
Polícia Civil prende foragido por homicídio do Rio de Janeiro em Cachoeiro de Itapemirim
Na tarde dessa quarta-feira (15), um homem de 35 anos, procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo...
Delegacia Regional de Aracruz passa a atender em novo endereço
Inaugurada em solenidade no dia 2 de outubro, a 13ª Delegacia Regional de Aracruz, da Polícia Civil do Espírito Santo...
ENTRETENIMENTO
Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’
Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’
A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com...
Flávia Alessandra mostra bastidores de cena de velório em ‘Êta Mundo Melhor’: ‘Loucura’
A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, compartilhou nesta quinta-feira (16), os bastidores do velório de sua personagem, Sandra, em...
POLÍTICA
Proposta reconhece danças folclóricas de Santa Maria de Jetibá
O deputado estadual Adilson Espindula (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um Projeto de Lei (PL 649/2025)...
Município de Castelo recebe o título de Cidade Eucarística
O município de Castelo passou a ser oficialmente reconhecido como “Cidade Eucarística” do Espírito Santo. O título foi instituído pela...
Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Esportes
Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento
Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4
Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...
Mais Lidas da Semana
-
Regional6 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Internacional5 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Nacional5 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Entretenimento5 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
Variedades6 dias ago
Mitos e tabus que prejudicam a sexualidade após o câncer de mama
-
São Mateus6 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios