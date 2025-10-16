Conferência da Pessoa Idosa reúne representantes de 75 municípios capixabas

Acontece até a sexta-feira (17), em Domingos Martins, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento reúne 297 delegadas e delegados eleitos nas conferências municipais, regionais e temáticas representando 75 municípios do Espírito Santo.

A Conferência é preparatória para a edição nacional que acontece entre os dias 16 e 19 de dezembro, em Brasília (DF). Organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI) com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), o objetivo é promover a participação social, identificar o envelhecimento plural e propor ações de equidade para defesa, promoção e proteção e da cidadania da pessoa idosa.

A grande participação no evento é resultado da mobilização do CEDDIPI com as prefeituras para realização das conferências municipais, regionais e temáticas onde foram aprovadas propostas e eleitos os representantes para o evento estadual. Ao final do encontro, que acontece no Hotel Ecos da Floresta, serão definidas as propostas que serão apresentadas pelas delegadas e delegados capixabas no evento nacional.

Com uma grande articulação do CEDDIPI e da SEDH com os municípios e diversos setores da sociedade, a edição estadual da conferência reúne representantes de quase a totalidade dos municípios capixabas. “Muito bom acompanhar o trabalho que o CEDDIPI vem realizando, buscando ouvir a sociedade capixaba e juntos buscarmos avanços na promoção e defesa dos direitos desta importante parcela da população em nosso Estado”, destacou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento iniciou com a palestra da assistente social e Mestre e Doutora em Política Social pela UnB, especialista em Gerontologia Social pela Universidade de Madri, Albamaria Paulino de Campos Abigail.

Participaram da cerimônia de abertura da Conferência Estadual o presidente e a vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Renato Pazito e Marta Nunes do Nascimento; o representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Carlos Eduardo Santos; a representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Tereza Cristina Nascimento; e a promotora Luciana Almada representando o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Comenda

Ainda na cerimônia de abertura aconteceu a solenidade de entrega da Comenda Flor de Lótus, criada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI). Foram homenageadas cinco pessoas. O objetivo da comenda é homenagear pessoas que contribuíram para a defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa no Espírito Santo.

Foram homenageados Paulo Roberto Gomes de Lima, que fez parte da primeira gestão do CEDDIPI e sempre participa das atividades; Augusta Isabel Scárdua, conselheira que ocupou a presidência do CEDDIPI por três mandatos; Regina Ângela Viana Mesquita, médica geriatra; pioneira no Espírito Santo na defesa e na promoção dos direitos das pessoas idosas, Albamaria Paulino de Campos Abigail; que tem uma trajetória marcada na construção de políticas para a pessoa idosa e Marta Nunes do Nascimento, militante na causa da pessoa idosa desde 1991, atual vice-presidenta do CEDDIPI e que vem, contribuindo para a efetivação dos direitos da pessoa idosa no Estado, participando desde a discussão da Lei Estadual nº 5.780/1988, da instalação do CEDDIPI e da organização das Conferências Estaduais. Atuou como presidente do CEDDIPI em duas gestões.

