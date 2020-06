Conectando a vizinhança: rede social é criada para incentivar o consumo local

Divulgação/Life Productions Inc Face de Erica, a robô que será protagonista do filme “b”





Um filme de ficção científica com US$ 70 milhões de orçamento pretende levar o conceito de atuação robótica para um nível totalmente novo. No longa chamado simplesmente de “b”, o papel principal será interpretado por Erica, uma robô humanoide.

O filme ainda está em seus estágios iniciais, precisando de alguns componentes essenciais (como um diretor), mas com certeza será interessante acompanhar o primeiro filme estrelado por um robô de verdade.

Como Erica interpretará um robô no filme, talvez seja mais apropriado dizer que ela faz parte do orçamento de efeitos especiais e não do elenco, mas os engenheiros que construíram a humanoide afirmam que eles explicitamente programaram habilidades de atuação e expressões faciais.

“Em outros métodos de atuação, os atores envolvem suas próprias experiências de vida no papel”, explicou o produtor Sam Khoze ao The Hollywood Reporter. “Mas Erica não tem experiências de vida. Ela foi criada do zero para desempenhar o papel. Tivemos que simular seus movimentos e emoções por meio de sessões individuais, como controlar a velocidade de seus movimentos, conversar através de seus sentimentos e treinar o desenvolvimento de personagens e a linguagem corporal”, concluiu.

O plano original era estrear Erica em um filme anterior, mas os conflitos de agendamento atrapalharam, de acordo com o The Hollywood Reporter. No entanto, os produtores de “b” estão preparados: algumas das cenas de Erica já foram filmadas. Quanto ao restante do filme, elenco humano e direção, deve demorar um pouco mais. A expectativa é de terminar as filmagens no fim do próximo ano.