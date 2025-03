Condomínio no ES pede morador que evite gritos durante sexo

Moradores de um prédio de área nobre de Vitória estão incomodados com barulho de sexo entre os vizinhos

Um aviso inusitado chamou atenção dos moradores de um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Após diversas reclamações, o síndico divulgou um comunicado pedindo que os condôminos evitem fazer barulho durante o sexo, especialmente na madrugada e ao amanhecer.

“Temos recebido diversas reclamações relativas a gritos altos durante a madrugada, os quais têm sido interpretados por outros moradores como sinais de situações alarmantes, como violência. Esses episódios têm causado preocupação, levando alguns condôminos a acionar o síndico para possível intervenção policial”, diz um trecho do aviso fixado nos elevadores do prédio.

Para evitar esse tipo de barulho, o síndico recomendou que os moradores tomem alguns cuidados para não causar desconforto aos vizinhos.

“Sugerimos que, ao realizar atos íntimos, se fechem a báscula e a porta do banheiro, evitando que sons indesejados se propaguem para outras unidades. Contamos com a compreensão e colaboração de todos para manter a harmonia e o respeito no nosso condomínio”, diz outro trecho do aviso.

O presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais, Comerciais, Mistos e Empresas de Administração de Condomínios no Estado do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, explicou que reclamações sobre barulho durante relações sexuais não são comuns. “São poucas reclamações. Estou no mercado há trinta e seis anos e vi poucas reclamações sobre isso”, afirmou.

Ele destacou que, nesses casos, o síndico deve encaminhar um comunicado reservado aos moradores. “O síndico deve enviar um comunicado para a unidade que está originando esse barulho mais elevado, informando sobre as reclamações dos condôminos.”

Segundo ele, o aviso não deve ser exposto em locais de circulação, como elevadores ou áreas comuns do edifício, para evitar constrangimento entre os moradores. “No elevador não é o mais adequado para colocar um aviso com esse tipo de assunto. O ideal é encaminhar o comunicado a todos os moradores pelo grupo de WhatsApp, por exemplo, alertando sobre as reclamações de barulho, ruídos ou gritos durante a noite, para que isso cesse. Quando coloco no elevador, terceiros que acessam o prédio, como visitantes ou prestadores de serviço, vão ler o mesmo teor, o que pode gerar desconforto”, pontuou.