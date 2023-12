Foto: Reprodução Condicionador a Seco? Saiba tudo sobre o novo produto que promete salvar o cabelo

O mundo dos cuidados capilares está sempre trazendo novidados! O condicionador a seco é a mais recente revolução que promete salvar seus cabelos de forma prática e eficiente. Se você ainda não conhece esse produto, está na hora de descobrir como ele pode transformar sua rotina de beleza. Na correria do dia a dia, muitas vezes não temos tempo para lavar as madeixas com calma e atenção.

Em dias de frio, lavar o cabelo também pode ser um problema. Por isso, existem os shampoos a seco, que salvam os fios sujos e os deixam preparados para enfrentar qualquer compromisso de última hora. Mas, o que ninguém contava era com o lançamento da Ricca: o condicionador a seco segunda chance.

De maneira geral, o produto chega com a proposta de facilitar a rotina de cuidados capilares. Sendo uma alternativa inovadora em relação ao condicionador tradicional, projetado para proporcionar hidratação rápida e sem a necessidade de enxágue. A fórmula leve e em spray é ideal para revitalizar os fios entre as lavagens regulares. Até o momentos, somente a marca Ricca fez o lançamento desse produto.

Condicionador a seco – Segunda chance, Ricca

A marca lançou um produto inédito no mercado, que promete diversos benefícios para os fios e praticidade pra o dia a dia. O produto foi lançado na 18ª edição da Beauty Fair com a promessa recuperar o brilho e a maciez do cabelo, reduzindo frizz, disfarçando pontas ressecadas e ajudando a desembaraçar.

Características do produto:

O produto conta com um blend de 12 óleos poderosos, confira a lista abaixo:

Óleo de macadâmia;

Óleo de coco;

Óleo de argan;

Óleo de camomila;

Óleo de aloe vera;

Óleo de chá verde;

Óleo de canela;

Óleo de cálamo;

Óleo de mirra;

Óleo de oliva;

Óleo de noz de karité;

Óleo de semente de algoção.

Ele promete nutrir e recuperar os fios sem que você precise lavar os cabelos de forma tradicional. A embalagem acompanha instruções de uso, o ideal é ler com atenção e usar da forma recomendada, para garantir um resultado agradável e bonito.

Cuidados ao usar o condicionador a seco

O ideal é usar o condicionador seco de duas a três vezes na semana, se ele for utilizado em excesso, pode danificar os fios e proporcionar o efeito contrário ao que você deseja. Caso seu cabelo seja muito oleoso, não é aconselhável utilizar com muita frequência esse tipo produto, pois, nesse caso, a oleosidade pode aumentar.

Quando for utilizar, não exagere na quantidade e aplique apenas nas pontas! Não é aconselhável utilizar o produto quando os cabelos estiverem sujos. Eles podem deixá-lo ainda mais pesado. Então procure aplicar o condicionador a seco sempre com os fios limpos, após serem lavados de forma tradicional e estiverem secos!

