Condenado por homicídio é preso pela PCES e PMES na Serra

Um homem de 28 anos, envolvido no tráfico de drogas e em homicídios em Aracruz, foi preso durante uma operação policial integrada deflagrada pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, da Polícia Militar e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Aracruz no bairro Jacaraípe, na Serra, nesta terça-feira (20).

O homem é apontado como o principal responsável por coordenar o tráfico de drogas no bairro Polivalente, em Aracruz, além de estar envolvido por várias tentativas de homicídio e homicídio consumado no município. Durante a ação, outras quatro pessoas foram presas em outros municípios e drogas foram apreendidas.

“Com informações fornecidas por populares, às polícias realizaram levantamentos de inteligência e em campo chegando a conclusão de que o alvo se escondia em um imóvel localizado em Jacaraípe, no município da Serra. Hoje, por volta das 06:00 horas, os policiais cercaram e adentraram na casa em questão, onde localizaram e prenderam o indivíduos”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.

Contra ele, haviam quatro mandados de prisão, sendo um por condenação pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, outro mandado de prisão preventiva por homicídio consumado, outro por homicídio tentado e outro por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

“João Murilo já era procurado pelas forças de segurança de Aracruz há cerca de dois anos, apontado como o principal responsável por coordenar o tráfico de drogas no Bairro Polivalente, em Aracruz, além de responsável por várias tentativas de homicídio e homicídio consumado neste município”, conta o delegado.

Durante a operação, os policiais encontraram dentro da residência do condenado e encontraram unidades de maconha, haxixe, duas balanças de precisão e um caderno contendo várias anotações referentes a comercialização de entorpecentes.

Com as descrições contidas em referido caderno, os policiais prosseguiram em diligências em uma casa no Bairro Direção, em Fundão e outra no Bairro Guanabara, em Aracruz, apreendendo mais drogas e balanças de precisão, bem como realizando a prisão dos moradores. Ao todo, durante a operação, policiais apreenderam 307 gramas de maconha, 77 gramas de haxixe, quatro balanças de precisão e dois celulares.

Além de João Murilo, outros quatro indivíduos foram conduzidos até o plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Ao final dos procedimentos, todos serão encaminhados para presídios da região.