Condenado por estrangular e matar menina de 16 anos é preso no ES

Gian Luis Alves foi condenado a 25 anos de prisão pela morte de Ana Gabrielly Nascimento Santos. Ele cumpria pena desde 2013, mas fugiu em outubro deste ano

Um homem foragido do sistema prisional do Estado de Minas Gerais foi preso no Espírito Santo. Gian Luis Alves foi condenado a 25 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver da adolescente Ana Gabrielly Nascimento Santos, de 16 anos. Ele cumpria pena desde 2013, mas fugiu da cadeia.

Segundo informações repassadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a prisão, realizada neste sábado (16), foi feita em parceria com Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e com o Núcleo de Inteligência (NIG) do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP).

Gian Luis fugiu da unidade prisional no dia 3 de outubro 2023. Ele cumpria o regime semiaberto e recebeu o benefício de trabalho externo em empresa conveniada com a Secretaria de Estado da Justiça de Minas Gerais.

Entretanto, após a fuga, a Justiça determinou que o regime semiaberto fosse passado para o regime fechado. O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares.

Relembre o caso

Gian Luis Alves teria convidado Anny Gabrielly para sair no dia 6 de janeiro de 2013 em Governador Valadares. Entretanto, o casal teria brigado, sendo a situação motivada por ciúmes.

Após a briga, eles teriam ido até uma casa. No local, tiveram uma nova discussão e Gian matou a jovem estrangulada. Segundo a polícia, ele também esfaqueou a vítima. O corpo dela foi enrolado em colchões e lençol e deixado embaixo de uma árvore.