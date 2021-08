Condenado por cometer furtos no Estado do Paraná é preso em Vitória

A Polícia Civil (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) de Vitória, cumpriu, na tarde dessa terça-feira (10), um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Guarapuava, Estado do Paraná, de um homem de 30 anos, pela prática do crime de furto. A prisão ocorreu no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

De acordo com o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, o homem cometeu furtos no Estado do Paraná e se evadiu para o Espírito Santo. “A nossa equipe policial realizava diligências investigativas acerca dos últimos homicídios ocorridos no bairro Andorinhas e recebemos uma informação de que um foragido da Justiça do Estado do Paraná atuava na região da Ponte da Passagem como catador de material reciclado”, explicou.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça do Paraná.

