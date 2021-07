Concursos públicos oferecem 47 mil vagas com salários de até R$ 30,4 mil

Alguns concursos, como os da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), têm mais de 1.000 vagas

Concursos públicos oferecem pelo menos 46,7 mil vagas em todas as regiões do país. Há oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos em todos os níveis de escolaridade. O concurso com remuneração mais alta é para a Procuradoria-Geral de Alagoas, com salário de R$ 30,4 mil.

Alguns concursos, como os da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), têm mais de 1.000 vagas. As maiores ofertas de emprego são da Funsaúde-CE (Fundação de Saúde do Ceará), com mais de 18 mil vagas, e dos Bombeiros-RJ (3.000 oportunidades).

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA

Veja abaixo a lista de concursos, considerando os maiores números de vagas ou salários a partir de R$ 4.000.

PGE-AL (Procuradoria Geral do Estado de Alagoas) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 30.404 / Inscrição: até 20/08 / Mais informações aqui

DPE-RR (Defensoria Pública do Estado de Roraima) – Vagas: 80 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 28.724 / Inscrição: até 23/08 / Mais informações aqui.

DPE-GO (Defensoria Pública do Estado de Goiás) – Vagas: 47 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 27.174 / Inscrição: até 06/08 / Mais informações aqui.

Funsaúde CE (Fundação de Saúde do Ceará) – Vagas: 18.004 / Escolaridade: médio, técnico, superior / Salário: R$ 2.200 até R$ 23.833 / Mais informações aqui.

Prefeitura de Itabirito – Vagas: 274 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico, superior / Salário: R$ 1.176 até R$ 16.365 / Mais informações aqui.

Prefeitura de Jardim-CE / Vagas: 104 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico, superior / Salário: R$ 1.045 até R$ 10.118 / Inscrição: até 29/07 / Mais informações aqui.

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais – médico) / Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.028 / Inscrição: até 29/07 / Mais informações aqui.

Sefaz-AL (Secretaria da Fazenda do Alagoas) – Vagas: 35 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.638 até R$ 9.899 / Inscrição: até 18/08 / Mais informações aqui.

Marinha (quadro complementar de oficiais) – Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070 / Inscrição: até 31/07 / Mais informaçõess aqui.

TCE-AM (Tribunal de Contas do Estado do Amazonas) – Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.328 / Mais informações aqui.

Coren-CE (Conselho Regional de Enfermagem do Ceará) – Escolaridade: médio, superior / Salário: R$ 3.424 até R$ 5.131 / Inscrição: até 27/08 / Mais informações aqui.